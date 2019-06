TRIBUNWIKI: Berikut Jadwal Tayang dan Trailer Film Charlie's Angels di Bioskop

Dilansir dari Tribun Jateng remake film Charlie's Angels baru saja mengeluarkan trailer pertamanya.



Charlie's Angels merupakan remake film wanita ikonik tahun 70-an.



Film ini merupakan instalasi ke tiga dan reboot ke dua dari Charlie's Angels.

Kejati Telusuri Aset Pemprov Sulsel yang Dikuasai Pihak Ketiga

TRIBUNWIKI: Pertama Kali Jajal Film Komedi, Berikut Profil Nafa Urbach

Tak hanya sebagai sutradara di Pitch Perfect 2 dan Charlie's Angels, Banks juga merangkap sebagai produser.Elizabeth Banks juga sebagai penulis skenario film Charlie's Angel.Skenario film ini berdasarkan cerita dari Evan Spiliotopoulos dan David Auburn.Mengutip Sony Picture inilah sinopsis resmi Charlie's Angels:Charlie's Angels memberikan jasa keamanan dan investigasi kepada klien.Melalui keterampilan agennya (Angels) yang tergabung dalam Townsend Agency.Townsend Agency telah berkembang secara internasional.Bersama Angels yang didampingi oleh bebrapa Bosley.Angels dan Bosley mengambil pekerjaan terberat di seluruh dunia.Suatu hari seorang insinyur berbakat membuka mulut tentang teknologi berbahaya.Para Angels dipanggil untuk beraksi.Angels mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi dunia.Chalie's Angles menandai kembalinya Kristen Stewart ke industri film mainstream.Usai menyelesaikan film The Twillight Saga: Breaking Dawn - Part 2, Kristen Stewart beralih ke industri fillm indie.Beberapa film yang ia bintangi di antaranya Certain Women, Personal Shopper dan Clouds of Sils Maria.Sedangkan nama Naomi Scott telah melonjadi di tahun ini berkat perannya di film Aladdin.Pendatang baru Ella Balinska melalui film ini diperkirakan akan menjadi lompatan baru dalam karirnya di Hollywood.Pemeran pendukung film ini termasuk Elizabeth Banks, produser, sutradara dan penulis naskah.Bersama dengan idola remaja lewat film romantis Netflix, Noah Centineo.Bosleys akan diperankan oleg beberapa aktor seperti Sam Claflin, Djimon Hounsou dan Patrick Stewart.Sony Pictures mengumumkan Charlie's Angels akan tayang di bioskop tanyya 15 November 2019.Film ini akan bersaing bersama film lainnya di bulan November, yakni Ford vs Ferarri dan The Good Liar.Trailer Charlie's Angels:Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Trailer Charlie's Angels, Aksi Kristen Stewart dan Naomi Scott Jadi Agen Rahasia,

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: