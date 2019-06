Dokter Ladokgi TNI AL Yos Sudarso Makassar Raih Prestasi di ACMMC Kamboja

MAKASSAR - Paparkan Kesehatan Mental Militer Penanganan Bencana Gempa Palu, Dokter Ladokgi TNI AL Yos Sudarso Raih Predikat Presentasi Terbaik di ACMMC Kamboja.

Kamboja, Jumat,(28/6/2019), Perwakilan TNI AL pada 9Th Asean Chiefs Military Medicine Kamboja Mayor Laut (K) drg Lusi DanayantiSp KGA, Raih Presentasi Terbaik pada 9Th Asean Chiefs Military Medicine Conference (ACMMC) di Kamboja.

Dalam rilis yang diterima Tribun dari Dispen Penerangan Lantamal VI, Jumat (28/6//2019) menyampaikan, Mayor Laut (K) drg Lusi Damayanti yang berdinas di Ladokgi TNI AL Yos Sudarso Makassar meraih prestasi yang cukup membanggakan dalam ajang 9Th Asean Chiefs Military Medicine Conference (ACMMC) 2019 yang diselenggarakan di Kamboja pada tanggal 24-27 Juni 2019 di hotel Himawari phnom penh.

Dokter gigi TNI AL yang sedang menempuh Pendidikan di Program Doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar ini meraih penghargaan sebagai presentasi terbaik (The Best Presentation) dengan paparan berjudul "Mental Health Disaster Among Soldier in Duty" Sub tema "A Review of Disaster Managemen Soldier Mental Healthh in Palu Earthquake"

Pada kegiatan tersebut, delegasi peserta dari negara Indonesia dipimpin oleh Laksma dr Arie Zakaria,Sp.B,.Dirkes Kuathan Kemhan, dan Kolonel AU Washiluddin dari Puskes Mabes TNI.

Sebelum presentasi perwakilan tiap negara Asean Dilakukan pertemuan Bilateral dengan Kamboja. Untuk membahas Jalinan kerjasama kesehatan militer di bidang Response Military Medicine se Asean

Mayor Laut (K/W) drg Lusi mengatakan "Indonesia memiliki jalinan yang kuat dengan negara Asean terutama dalam memajukan kesehatan militer dan response terhadap bencana. Peran military medicine response sangat diperlukan dalam penanganan yang cepat untuk daerah yang terkena bencana seperti bencana gempa bumi palu"

Seperti telah kita ketahui bahwa 9Th Asean Chiefs Military Medicine Conference (ACMMC) ini merupakan konferensi tahunan yang mengundang seluruh negara-negara Asean dengan mengirimkan perwakilannya dari semua Matra untuk menyumbang pikiran mereka mengenai masa depan Asean.

Konfrensi tahun ini mengusung tema "Impacts And Affectiveness of Disaster Responses in Military Medicine"

Presentasi dilakukan pada sesi paralel yang berlangsung sukses, dilihat dari tingginya antusiasme audiens dalam menanggapi dan mengapresiasi setiap presentasi yang diberikan.

Mayor Laut (K/W) drg Lusi menerima penghargaan sebagai the best presentation pada sesi awarding yang dilakukan di penutupan 9Th Asean Chiefs Military Medicine Kamboja yang diberikan secara langsung oleh pimpinan yang merupakan penyelenggara 9Th Asean Chiefs Military Medicine Conference di Kamboja tahun 2019 ini, konferensi ini telah diadakan di berbagai negara Asean termasuk Indonesia.

