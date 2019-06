Beberapa Menit Lagi Tayang, LINK & Sinopsis Drama Korea Strong Girl Bong Soon Episode 15

Strong Woman Do Bong Soon EP 16

Beberapa Menit Lagi Tayang, LINK & Sinopsis Strong Girl Bong Soon Episode 15

TRIBUN-TIMUR.COM,- Kamu suka nonton drama Korea?

Jangan lewatkan, beberapa menit lagi drama Korea Strong Girl Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon) episode 15 tayang.

Baca: Kritikus Film Sebut Film Annabelle Comes Home Tidak Seburuk Dibayangkan, Ulasan Lengkapnya

Baca: 4 Sikap BPN Prabowo-Sandi Terhadap Putusan MK, Jadi Opisisi hingga Koalisi Bubar

Baca: Sandiaga Ulang Tahun & Tulis Pengalaman Kampanye Seakan Melahirkan Saya Kembali untuk Berjuang

Baca: Ayu Ting Ting Pamer Foto Seksi Bareng Pria di IG, Si Laki Posting Ayu Pakai Bikini Tapi Disensor

Baca: Punya Puluhan ART, Namun Nagita Tetap Lakukan Satu Hal Ini & Marah Kalau ART Melanggar

Baca: RAMALAN Zodiak Jumat 28 Juni 2019 Leo Emosional, Scorpio Bosan, Aquarius Penuh Tantangan

Episode kali ini mengangkat cerita tentang 'Rencana Penangkapan Si Penculik'.

Berikut adalah sinopsis Strong Girl Boong Soon episode 15, episode sebelumnya bisa dilihat melalui link berikut:

Sinopsis drama Korea Strong Woman Do Bong Soon (Strong Girl Bong Soon) Episode 15:

Bong-soon mendapatkan kembali kekuatannya setelah ia berharap bisa menolong Min-hyuk.

Bom yang melekat di tubuhnya dilempar ke langit.

Tidak ada korban jiwa, Kim Jang Hyun pergi begitu saja.

Min-hyuk dan Bong-soon makan bersama sebelum mengantar Bong-soon pulang ke rumahnya.