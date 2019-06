TRIBUNWIKI: Heboh SongSongCouple Cerai dan Jadi Trending Dunia, Ini Profil dan Karir Song Hye Kyo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nama pasangan aktris Korea Selatan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki tengah menjadi trending topic dunia, Kamis (27/6/2019).

Hal tersebut setelah ia bedua dikabarkan telah bercerai.

Dilansir dari Kompas.com setelah Song Hye Kyo dan Song Joong Ki mengumumkan rencana perceraian mereka, julukan yang selalu disematkan untuk pasangan ini, Song Song Couple, masuk daftar trending topic dunia di Twitter.

pernikahan songsongcouple

Pada Kamis (27/6/2019), hashtag atau tagar #SongSongCouple tampak bertengger di posisi kelima dalam 10 besar topik yang paling banyak dibicarakan.

Sampai saat ini ada sekitar 138.000 twit yang menggunakan tagar#SongSongCouple tersebut.

Sebagian besar dari twit-twit itu menuliskan rasa sedih dan terkejut atas kabar perceraian salah satu pasangan favorit di Korea Selatan tersebut.

Ada pula yang mengenang kebersamaan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki, bahkan ada yang mencoba menarik pelajaran dari retaknya rumah tangga Song Song Couple.

"My heart. How come 2019 is full of sadness for kpop stans. Too many sad news. They look beautiful together. Wishing all the best for both of you. Song Joongki & Song Hye Kyo are getting divorce. #SongSongCouple," tulis seorang pengguna Twitter.

"Destined to meet, but not destined to be together. #SongSongCouple," timpal yang lainnya.

"You two rlly broke my heart. How can I watch DOTS again knowing that the feeling wasn't the same anymore? I'm cryinnnnnnnnnnnnng #SongSongCouple," tulis seorang warganet.