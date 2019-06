MIWF 2019 Resmi Dibuka, Ini Daftar Penulis yang Akan Hadir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Makassar International Write Festival (MIWF) kembali digelar.

Acara ini resmi dibuka di Benteng Rotterdam, Makassar, Rabu (26/6/2019) malam dengan penampilan Tari Pakkarena oleh kelompok tari dg Serra.

Adapula pemutaran film Tribute to Mak Coppong The Silent Of Pakkarena yang disutradarai oleh perempuan muda berbakat Ika Mahardika.

Director MIWF Lily Yulianti Farid saat memberi sambutan mengatakan acara ini merupakan sebuah wadah bagi para pecinta literasi yang memberi akses membuka wawasan seluas-luasnya.

"Selamat datang di MIWF 2019," tuturnya disambut sorak sorai dan tepuk tangan penonton.

Tema yang diangkat dalam perhelatan literasi terbesar se-Indonesia Timur yang ke sembilan kalinya ini yaitu People.

Hal tersebut dikarenakan sebagai respon terhadap Pemilu yang paling kompleks baru saja selesai.

Dalam bahasa Inggris People dan bila diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah oranag bisa juga berarti rakyat.

Dengan kata lain MIWF mencoba mengangkat kata People dengan cakupan yang lebih luas.

"Kita coba membuka banyak ruang percakapan tentang oeang-orang yang berdedikasi di berbagai bidang," ucap Lily saat menutup sambutannya.