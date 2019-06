Agenda Hari ke-2 MIWF 2019, Penyair Joko Pinurbo Luncurkan 'Srimenanti' di Fort Rotterdam

TRIBUN-TIMUR.COM-Makassar International Writers Festival (MIWF) 2019 memasuki hari kedua, Kamis (27/6/2019) hari ini.

MIWF terus berkembang menjadi festival of ideas yang menjadi pertemuan seniman lintas disiplin, budayawan, aktivis, intelektual yang ingin terhubung langsung dengan warga lokal.

Tahun ini MIWF hadir dengan mengusung tema 'People' sebagai respon terhadap Pemilu.

"MIWF mencoba menempatkan People dengan cakupan yang lebih luas, dengan membuka banyak ruang percakapan tentang orang-orang yang berdedikasi di berbagai bidang,"kata Direktur MIWF, Lily Yulianti Farid dikutip dari rilis yang diterima tribun-timur.com.

Direktur MIWF, Lily Yulianti Farid (kiri), menjelaskan sebuah foto yang dipamerkan pada acara Makassar Internasional Writers Festival (MIWF) kepada Konsulat Jenderal Australia-Makassar, Richard Mathews (tengah) pada pameran foto yang berlangsung di Museum Lagaligo, Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Selasa (25/6/19). (Sanovra/tribun-timur.com)

Sebanyak 68 penulus dan pemnbicara ambil bagian dalam MIWF 2018 ini. Mereka akan berbagi pengalaman dan cerita tentang karya-karya mereka di MIWF.

Ada berbagai acara yang ditawarkan dan dipusatkan di Fort Rotterdam, Jl Ujung Pandang, Makassar.

Selain itu juga digelar di sejumlah kampus di Makassar.

Berikut agenda MIWF 2019, Kamis (27/6/2019) seperti dikutip dari laman makassarwriters.com:

Pukul 10.00

International Seminar: The Taste of Democracy-Writer's Perspective from Three Countries