MIWF 2019 Dibuka dengan Tari Pakkarena, Kenalkan Sosok Mak Coppong

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Makassar International Write Festival (MIWF) kembali digelar.

Acara ini resmi dibuka di Benteng Rotterdam, Makassar, Rabu (26/6/2019).

Tari Pakkarena dari kelompok tari dg Serra membuka perhelatan akbar insan penulis lokal, nasional hingga luar negeri ini.

Usai pertunjukkan tari tersebut, mc lalu membuka acara.

Nampak, penerjamah untuk kaum difabel berdiri disamping panggung.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film Tribute to Mak Coppong The Silent Of Pakkarena.

Film ini seakan memberi literasi baru untuk para pengunjung menambah wawasan tentang tari Pakkarena sekaligus mengenal Mak Coppong.

Mak Coppong merupakan seorang maestro tari yang mendedikasikan hidupnya untuk Tari Pakkarena.

Sebagai apresiasi, Sutradara Film Ika Mahardika dan Director MIWF Lily Yulianti Farid memberikan cd film tersebut.

"Semoga ada penerus Mak Coppong nantinya," ucap MC disambut tepuk tangan penonton.

MIWF 2019 ini merupakan ke-9 kalinya digelar dengan tema dan konsep yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.



Acara ini akan berakhir pada Minggu (29/6/2019).

