Besok, Noey & Dr Visa Nyanyikan 17 Lagu Hits Toto di Gravity Sky Lounge Swiss-Belhotel Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bassist Java Jive, Noey atau kerap disapa Kang Noey bakal perform di Grafity Sky Lounge lantai 20 Swiss-Belhotel Makassar, Kamis (27/6/19).

Bersama Dr Visa, produser beberapa band tanah air itu bakal tampil memukau pengunjung setia Gravity Sky Lounge.

Kehadirannya di kota Makassar kali ini spesial. Sebab, Noey & Dr Visa bakal tampil dengan menyanyikan lagu band rock legendaris asal Amerika Serikat, Toto.

Tidak tanggung-tanggung, spesial untuk Gravity Friends (sebutan untuk followers Gravity Sky Lounge) Noey & Dr Visa bakal ferform selama 120 menit atau dua jam dengan menyanyikan 17 lagu hits Band Toto.

"17 lagu hits Toto kita bawaiin. Mulai dari Rosanna, I'll Be Over You, Africa, Georgy Porgy, I Will Remember, pokoknya semua kita bawaain. Ngak ada yang kelewati, pokoknya hits Toto semua kita bawaain," kata Kang Noey Cs saat jumpa pers di Gravity Sky Lounge lantai 20 Swiss-Belhotel Makassar, Rabu (26/6/2019) sore.

Ia pun berharap, penampilannya kali ini dapat menghibur pecinta musik Kota Makassar, khususnya para fans musik era 70-90an.

"Mudah-mudahan kita bisa tampil total dan memuaskan penggemar Toto atau penggermar musik di Kota Makassar," harapnya.

Ada enam personel yang tergabung dalam grup Noey & Dr Visa. Mereka, Viky pada gitar, Roro pada keyboard, Kang Maman pada vokal, Inoy pada lead dan backing vokal, Doni pada drum, dan Noey sendiri juga pada vokal.

Rencana ferform dengan menyanyikan lagu-lagu Hits Toto, kata Noey sendiri, bermula saat ia sedang asik ngejam atau bermain musik dengan membawakan hits Toto.

Mendengar aksi Noey, Roro, Kang Maman, Inoy dan Doni pun ikut mengiringi.