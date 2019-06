VIDEO: Pelepasan Peserta Test Drive Suzuki New Carry Pick Up Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Suasana pelepasan peserta test drive Suzuki New Carry Pick Up di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/6/2019).

Peserta tersebut merupakan awak media dari Jakarta.

Mereka diberikan kesempatan untuk merasakan langsung bagaimana keunggulan dari Suzuki New Carry Pick Up.

Demikian disampaikan 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT SIS, Harold Donnel di sela-sela acara pelepasan peserta test drive di Diler Suzuki Makassar.

Menurutnya, media perlu membuktikan langsung keunggulan New Carry Pick Up sehingga lebih mudah untuk mengulas tulisan yang nanti dipublikasikan ke masyarakat.

"Selepas dari diler Suzuki Makassar ini, para peserta akan lansung test drive. Mereka juga ditantang mengikuti Fun Rally Challenge dengan jarak tempuh sejauh 60 km," katanya pada Tribun Timur.

Di perjalan awak media ini akan menguji efisiensi bahan bakar New Carry Pick Up. Peserta juga diajak mengikuti Load Challenge untuk menguji optimalisasi bak New Carry Pick Up yang lebih luas dari generasi sebelumnya.

"Teman-teman Suzuki Makassar, terkhusus MT MPS memilih lokasinya di Malino kabupaten Gowa. Nah, di kawasan Malino Highland yang menanjak, berkelok-kelok, serta memiliki kontur jalan beraspal, bertanah, hingga berpasir dengan sedikit bebatuan menjadi momen yang tepat bagi peserta test drive untuk merasakan performa New Carry Pick Up," tuturnya.

Pelepasan ini dilakukan langsung oleh Direksi PT MPS, Andree Sulimdro.

Bagaimana selanjutnya, tonton videonya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

