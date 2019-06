Video Hasil Uruguay vs Chile & Jadwal Copa America 2019 Brasil vs Paraguay, Argentina vs Venezuela

Hasil Uruguay vs Chile dan Jadwal Playoff Copa America Brasil vs Jepang Argentina vs Venezuela

TRIBUN-TIMUR.COM - Timnas Uruguay lolos sebagai juara Grup C Copa America 2019 setelah mengalahkan Chile dengan skor tipis 1-0, Selasa (25/6/2019).

Gol kemenangan Uruguay dicetak strikernya Edison Cavani menit 82.

Baca: Promo Smartphone Baru Oppo Reno Cash Back 1,5 Juta, Cek Harga Oppo F9, Oppo A7, Oppo R17 Pro dll

Baca: Pantasan Berani, Ternyata Rocky Gerung Murid Perguruan Silat Bangau Putih Sekali Pukul Besi Bengkok

Baca: Lihat Senyum Gadis Jeneponto Ini & Uang Panaik Rp 500 Juta, 1 Hektar Sawah & Mobil, Pekerjaan Ayah?

Simak cuplikan gol Uruguay vs Chile

Sementara di pertandingan lainnya, Ekuador vs Jepang berakhir imbang 1-1.

Jepang unggul lebih dulu menit 15 sebelum Ekuador membalas.

Simak cuplikan gol Ekuador vs Jepang

Dengan hasil ini, di Grup C yang lolos ke babak playoff atau 8 besar Copa America adalah Uruguay dan Chile.

Jepang di urutan ketiga klasemen kalah selisih gol dari Paraguay yang masing-masing mengemas 2 poin hasil imibang dua kali.

Selisih gol Paraguay lebih baik, hanya minus 1. Sementara Jepang minus 4.