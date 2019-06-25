Upel Kick Kerabat NH di Grup WA Golkar Sulsel, MRP: Tidak Penting Amat, Ece-ece
Bubarnya grup WA Golkar Sulsel itu diduga dikeluarkannya sejumlah kerabat Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel AM Nurdin Halid.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Grup Whatsapp (WA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel bubar.
Bubarnya grup WA Golkar Sulsel itu diduga dikeluarkannya sejumlah kerabat Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel AM Nurdin Halid.
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Adapun kerabat NH akronim nama Nurdin Halid itu dikick oleh Wakil Sekretaris Golkar Sulsel Nasruddin Upel.
Mereka yang dikeluarkan di antaranya Kadir Halid, Waris Halid, Aras Halid, Arfandi Idris, Risman Pasigai, Ambas Syam, Ilyas Ismail, dan beberapa anggota grup lainnya.
Terkait hal itu, Nasaruddin tak memberikan respon mengapa sejumlah anggota grup WA DPD Golkar Sulsel dikeluarkan. Pesan singkat dan panggilan telepon wartawan Tribun Timur, Selasa (26/6/2019) juga tidak direspon meskipun aktif.
Terpisah, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai (MPR), tak ambil pusing terkait dirinya menjadi 'korban kick' Caleg Partai Golkar Sulsel itu.
"Urusan Group Whasshap itu, tidak penting amat, ece-ece. Tidak ada kaitanya dengan kepentingan rakyat. Jangan sampai urusan yang lebih prisnsip diabaikan," kata Risman kepada Tribun, Selasa (26/6/2019).
Risman mengaku tidak ingin berkomentar banyak seputar Kadir Halid kick Rudal-Debbie, Nurdin Halid keluar Grup, Upel kick Waris Halid dan Aras Halid.
"Jangan sampai kemudian kita hanya sibuk urusan Grup WhatsApp akhirnya lebay," ujar bakal calon Bupati Bulukumba itu.
Diberitakan sebelumnya, grup Partai Golkar Sulsel bubar setelah Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengeluarkan dua anggota grup. Rusdin Abdullah dan istrinya, Andi Debbie Purnamasari Rusdin.
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