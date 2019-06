New Carry Dongkrak Penjualan Kendaraan Niaga PT MPS, Semester Dua Target 200 Unit Per Bulan

Direksi PT MPS Andree Sulimdro (kiri) 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT SIS Harold Donnel (tengah) dan General Manager PT MPS Dolly Rudy (kanan) usai pemberian sambutan kepada peserta tour ILMU New Carry Pick Up di Makassar, Senin (24/6/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kehadiran New Carry di Makassar juga mampu mendongkrak pasar khusus di segmen Pick Up.

Demikian disampaikan Direksi PT Megah Putra Sejahtera (MPS), Andree Sulimdro saat dikonfirmasi Tribun Timur, Selasa (25/6/2019).

"Dalam segmen kendaraan komersial, Carry Pick Up menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan Suzuki di Makassar. Apalagi setelah New Carry Pick Up diluncurkan kami berhasil meraih penjualan yang positif pada semester pertama 2019," katanya.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari dukungan media dan konsumen yang mempercayai New Carry Pick Up sebagai kendaraan operasional usahanya.

"Periode Januari-Mei 2019, kontribusi penjualan komersial di PT MPS mencapai 73,6 persen. Nah dengan kehadiran New Carry Pick Up, kami menargetkan New Carry Pick Up dapat mendorong penjualan Suzuki dengan menguasai 52 persen pangsa pasar kendaraan niaga ringan," jelasnya.

Sementara General Manager PT MPS, Dolly Rudy mengatakan penjualan New Carry periode April hingga 25 Juni 2019 sebanyak 230 unit.

"Periode April-Juni memang belum terlalu gencar pada penjulalan karena berbagai faktor. Tetapi di semester dua kita target 200 unit per bulan," kata Dolly.

Dolly pun otimis dengan angka 200 unit, melihat antisias dari pelanggan sejak kehadirannya April 2019 lalu.

Lebih lanjut, Dolly mengungkapkan harga New Carry ini bervariatif, tergantung lokasinya namun di Sulsel dibanderol Rp 148 jutaan hingga Rp 158 jutaa.

"Harga sangat terjangkau, selain itu masih berlangsung beberapa promo mulai dari cashback hingga gratis servis berskala hingga 50 ribu km," tuturnya.