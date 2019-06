Kawasaki Rilis KLX230R, Bandingkan dengan Kawasaki KLX230? Berapa Harga dan Spesifikasi Lengkapnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat Anda penggemar motor jenis trail, PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) baru saja merilis produk motor terbarunya.

Produk Kawasaki yang resmi rilis Juni 2019 ini adalah KLX230R.

Padahal pada bulan Mei lalu, Kawasaki Motor Indonesia juga sudah meluncurkan KLX 230.

Kedua motor tersebut KLX 230 dan KLX 230 R merupakan penerus dari KLX150 yang sudah terlebih dulu dipasarkan.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/6/2019), motor jenis trail ini dikhususkan untuk kegiatan offroad dan dirt bike.

KLX230 mengusung mesin berkapasitas 233 cc 4- tak berpendingin udara dengan karakter torsi berada diputaran tengah ke bawah.

Trail ini menggunakan all new perimeter frame untuk kestabilan dalam berkendara di area off road.

Penasaran apa perbedaan dari kedua motor tersebut?

Berikut beberapa perbedaan KLX230 dengan KLX230 dikutip dari TribunWow.com dan dari GridOto.com: