VIDEO: Penjelasan Harold Donnel Soal Test Drive Suzuki New Carry Pick Up di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT SIS Harold Donnel mengungkapkan alasan digelarnya tour ILMU New Carry Pick Up di Makassar.



Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan di acara pelepasan peserta test drive di Diler Suzuki Makassar, PT Megah Putra Sejahtera (MPS), Jl AP Pettarani, No 116, Senin (24/6/2019).



"Makassar sendiri kota kedua dalam test drive ini," katanya.



"Alasan pilih Makassar karena tingginya penjualan Carry Pick Up dan banyaknya konsumen setia Suzuki yang telah membuktikan keuntungan dengan memiliki Carry Pick Up," lanjutnya.

Kemudian, Harold Donnel menjelaskan Suzuki sengaja mengajak sejumlah media nasional dalam kegiatan tour Irit bensin dan perawatan, L Lama umur pakainya, M Muat banyak Untung di ujung (ILMU).



Lebih lanjut, Media perlu membuktikan langsung keunggulan New Carry Pick Up sehingga lebih mudah untuk mengulas tulisan yang nanti dipublikasikan ke masyarakat.



"Selepas dari diler Suzuki Makassar ini, para peserta akan lansung test drive. Mereka juga ditantang mengikuti Fun Rally Challenge dengan jarak tempuh sejauh 60 km," ujarnya.

"Di perjalan awak media ini akan menguji efisiensi bahan bakar New Carry Pick Up. Peserta juga diajak mengikuti Load Challenge untuk menguji optimalisasi bak New Carry Pick Up yang lebih luas dari generasi sebelumnya," lanjutnya.



Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

