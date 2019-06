Uji Keunggulan New Carry Pick Up, Suzuki Ajak Media Test Drive di Malino

Direksi PT MPS Andree Sulimdro (kiri) 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT SIS Harold Donnel (tengah) dan General Manager PT MPS Dolly Rudy (kanan) usai pemberian sambutan kepada peserta tour ILMU New Carry Pick Up di Makassar, Senin-Selasa (24-25/6/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengajak sejumlah media nasional tour ILMU New Carry Pick Up di Makassar, Senin-Selasa (24-25/6/2019).

Tour ini menonjolkan konsep, Irit bensin dan perawatan, L Lama umur pakainya, M Muat banyak Untung di ujung atau disingkat ILMU ini dilaksanakan di tiga kota besar yang dinggap penjualannya tinggi, yakni Jogjakarta, Makassar dan Banjarmasin.

Demikian disampaikan 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT SIS Harold Donnel di sela-sela acara pelepasan peserta test drive di Diler Suzuki Makassar, PT Megah Putra Sejahtera (MPS), Jl AP Pettarani, No 116, Senin (24/6/2019).

"Tour ILMU bersama rekan media ini merupakan bagian dari peluncuran New Carry Pick Up di Jakarta pada April 2019 lalu," katanya pada Tribun Timur.

Lebih lanjut, Media perlu membuktikan langsung keunggulan New Carry Pick Up sehingga lebih mudah untuk mengulas tulisan yang nanti dipublikasikan ke masyarakat.

"Selepas dari diler Suzuki Makassar ini, para peserta akan lansung test drive. Mereka juga ditantang mengikuti Fun Rally Challenge dengan jarak tempuh sejauh 60 km. Di perjalan awak media ini akan menguji efisiensi bahan bakar New Carry Pick Up. Peserta juga diajak mengikuti Load Challenge untuk menguji optimalisasi bak New Carry Pick Up yang lebih luas dari generasi sebelumnya," jelasnya.

"Teman-teman Suzuki Makassar, terkhusus MT MPS memilih lokasinya di Malino kabupaten Gowa. Nah, di kawasan Malino Highland yang menanjak, berkelok-kelok, serta memiliki kontur jalan beraspal, bertanah, hingga berpasir dengan sedikit bebatuan menjadi momen yang tepat bagi peserta test drive untuk merasakan performa New Carry Pick Up," lanjutnya.

Memiliki radius putar 4,4 m dan dilengkapi Electric Power Steering (RPS), Horald optimis New Carry Pick Up lebih mudah bermanuver, nyaman dan aman dikendarai.

Hal yang tak kalah penting pada test drive bersama media dari Jakarta ini ialah, Suzuki akan mengajak peserta test drive mengunjungi lokasi pembuatan Megah Mie dan Kopi Angin Mamiri, usaha lokal milik warga Makassar.

"Dengan mempercayakan mobilitas usahanya kepada Carry Pick Up, pengusaha ini telah merasakan keuntungan konsep ILMU yang terdapat pada Carry Pick Up yang telah dimilikinya sejak tahun 1990-an. Maka dari itu secara langsung kita ajak media meminta testimoni langsung kepada pengusaha Makassar," tuturnya.