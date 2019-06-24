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TRIBUNWIKI: Resmi Meluncur, Ini Spesifikasi Huawei Nova 5 Pro, Intip Unboxingnya
Berikut spesifikasi Huawei Nova 5 Pro dilansir Tribun Timur dari GsmArena:
en.gizchina.it
Huawei Nova 5 Pro
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga ponsel seri Nova 5 terbaru dari Huawei akan segera diluncurkan pekan ini.
Huawei kembali meluncurkan ponsel terbarunya.
Dilansir dari Kompas.com tak cuma satu, melainkan tiga ponsel seri Nova 5 meluncur sekaligus.
Ketiga ponsel yang diperkenalkan tersebut adalah Nova 5 versi reguler, Nova 5 Pro, dan Nova 5i. Masing-masing ponsel mengusung spesifikasi yang berbeda-beda.
Istimewanya, salah satu dari tiga seri Nova 5 itu menggunakan chipset terbaru, Kirin 810, yang baru pertama dipasang di lini ponsel Huawei.
Berikut spesifikasi Huawei Nova 5 Pro dilansir Tribun Timur dari GsmArena:
Video Unboxing:
JARINGAN
Teknologi: GSM / CDMA / HSPA / LTE
PELUNCURAN
Diumumkan Juni 2019
Status Segera hadir: Juni 2019
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Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Ina Maharani