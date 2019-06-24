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TRIBUNWIKI: Resmi Meluncur, Ini Spesifikasi Huawei Nova 5 Pro, Intip Unboxingnya

Berikut spesifikasi Huawei Nova 5 Pro dilansir Tribun Timur dari GsmArena:

TRIBUNWIKI: Resmi Meluncur, Ini Spesifikasi Huawei Nova 5 Pro, Intip Unboxingnya
en.gizchina.it
Huawei Nova 5 Pro 

 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga ponsel seri Nova 5 terbaru dari Huawei akan segera diluncurkan pekan ini.

Huawei kembali meluncurkan ponsel terbarunya.

Dilansir dari Kompas.com tak cuma satu, melainkan tiga ponsel seri Nova 5 meluncur sekaligus.

Ketiga ponsel yang diperkenalkan tersebut adalah Nova 5 versi reguler, Nova 5 Pro, dan Nova 5i. Masing-masing ponsel mengusung spesifikasi yang berbeda-beda.

Istimewanya, salah satu dari tiga seri Nova 5 itu menggunakan chipset terbaru, Kirin 810, yang baru pertama dipasang di lini ponsel Huawei.

Berikut spesifikasi Huawei Nova 5 Pro dilansir Tribun Timur dari GsmArena:

Video Unboxing:

JARINGAN
Teknologi: GSM / CDMA / HSPA / LTE

PELUNCURAN
Diumumkan Juni 2019
Status Segera hadir: Juni 2019

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Tags
huawei nova 5 pro
spesifikasi huawei nova 5 pro
unboxing huawei Nova 5 Pro
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Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Ina Maharani
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