Intip Keunggulan dan Harga Suzuki New Carry Pick Up

Suzuki New Carry Pick Up yang akan dikendarai peserta test drive menuju Malino, Senin (24/6/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - New Carry Pick Up merupakan keluaran terbaru Suzuki di segmen Pick Up.

New Carry ini resmi diluncurkan di event Indonesia International Motor Show (IIMS) April 2019 lalu.

Tergolong baru, New Carry Pick Up telah menunjukkan prestasinya dengan berhasil meraih penghargaan untuk kategori khusus, The Best World Premiere.

Demikian disampaikan 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT SIS, Harold Donnel saat diwawancara Tribun Timur di sela-sela pelepasan peserta test drive di Diler Suzuki Makassar, PT Megah Putra Sejahtera (MPS), Jl AP Pettarani, No 116, Senin (24/6/2019).

"New Carry ini memiliki dimensi yang lebih besar, selain itu dilengkapi teknologi Immobillizer agar terhindar dari potensi pencurian," katanya.

"Untuk memastikan kemampuannya di berbagai medan, Suzuki menambahkan kekuatan pada bagian suspensi New Carry Pick Up dengan meninggikan komponen-komponen kunci untuk mengurangi kerusakan, termasuk mesin air intake dan bumper depan, serta ground clearance yang cukup baik," lanjutnya.

Selain itu, optimalisasi muatan juga didukung oleh performa mesin terbaru K15B-C dan DOHC 16 Valve berkapasitas 1.500 cc, sehingga semakin tangguh pada berbagai kondisi jalan dan tetap irit bahan bakar.

"Agar dapat mendukung bisnis pelanggan, ruang kabin didesain lebih lega dan dapat memuat hingga tiga orang penumpang. Kabin pun semakin nyaman berkat ruang kaki lebih luas dan split seat dengan jok tebal," paparnya.

Keunggulan lainnya, menonjolkan konsep, Irit bensin dan perawatan, L Lama umur pakainya, M Muat banyak Untung di ujung atau disingkat ILMU.

"Konsep ILMU juga didukung enam tempat penyimpanan barang di varian AC termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok. Terdapat pula sepuluh tempat penyimpanan barang di varian non-AC termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok yang membuat barang-barang tidak hanya tersimpan rapi tetapi juga membuat kabin terasa lebih lega," jelasnya.