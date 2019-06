FOTO: Pelepasan Test Drive Tour Ilmu New Carry Pick Up Suzuki

Sanovra/tribun-timur.com

Direksi PT MPS Andree Sulimdro (kiri) 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT SIS Harold Donnel (kanan) melepas peserta test drive Tour ILMU New Carry Pick Up yang berlangsung di Diler Suzuki Makassar, PT Megah Putra Sejahtera (MPS), Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (24/6). Tour ini menonjolkan konsep, Irit bensin dan perawatan, L Lama umur pakainya, M Muat banyak Untung di ujung atau disingkat ILMU ini dilaksanakan di tiga kota besar yang dinggap penjualannya tinggi, yakni Jogjakarta, Makassar dan Banjarmasin.