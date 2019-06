VIDEO:Intip Yuk Tutorial Makeup Glam Look By Make Over

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Puluhan peserta berpartipasi di Beauty Class bersama Make Over.

Even gelaran Ritelaku dan MTC ini digelar Foodcourt, lantai 4 MTC, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/6/2019).

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (22/6/2019) peserta beauty class ini terdiri dari ibu muda serta beberapa millenial Makassar.

Sebelum praktek make up menggunakan produk dari make over, peserta terlebih dulu menyaksikan live demo bersama make up artist dari brand Make Over, Dean Ekaningsih.

Mulai dari tahap membersihkan wajah, penggunaan serum lalu foundation, bedak tabur, bedak padat, alis, eye shadow, blush on, lisptik dan sebagainya.

Pada tahap awal, Dean menegaskan pengaplikasian kosmetik tersebut memiliki trik alias tidak semerta-merta dilakukan dengan insting.

Beauty Class bersama Make Over di Foodcourt, lantai 4 MTC, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/6/2019). (Sukmawati Ibrahim/Tribun Timur)

Tak hanya itu, dalam kondisi apapun diwajibkan membersihkan wajah terlebih dahulu dengan produk yang sesuai.

"Saat membersihkan wajah, usahakan kondisi tangan juga dalam keadaan bersih. Kemudian penggunaan pembersih wajah bisa memakai kapas bisa juga tangan dan dibersihkan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi sisa-sisa makeup sebelumnya yang tertinggal," katanya.

Acara ini turut dipandu Make Over Promotion, Nova. Beberapa tips disampaikan terkait penggunaan produk Make Over.

Tak hanya itu, Nova juga membetikan tips mengenai cara memadu padankan makeup dengan busana dan lainnya.

Bagaimana lengkapnya? simak videonya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

