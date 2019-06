TRIBUNWIKI: #WeLoveYouHoseok Jadi Trending Topic Twitter, Siapakah Dia?

Hastag tersebut ditujukan oleh salah satu member BTS, bernama Hoesok atau lebih dikenal dengan J-Hope.

Banyak ungkapan dukungan dari warganet yang menjadi penggemar dari BTS.Mereka yang disebut Army ini memberikan ucapan semangat dan juga menyebutkan bahwa Hoseok merupakan member BTS.Menurut sebagian warganet, Hoseok tidak terlalu di gemari seperti member BTS yang lainnya.Meski demikian, ada yang menyebutkan Hoseok juga begitu berbakat dan sangat baik hati.Seperti diketahui, Hoseok pada Februari 2019 lalu meyarakan hari ulang tahunnya.Atas moment tersebut ia mendonasikan uangnya sebanyak Rp 1.2 Miliyar untuk anak-anak kurang mampu.Dilansir Tribunnews dari Newsen, J-Hope BTS memberikan donasi tersebut lewat organisasi Green Noble Club.Pria asal Gwangju ini diketahui merupakan donatur terbesar dalam organisasi tersebut.Donasi J-Hope BTS tersebut ditujukan bagi anak-anak kurang mampu di kota asalnya, Gwangju."Donasi Jung Hoseok akan diberikan pada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya serta kebutuhan sekolah mereka," ujar perwakilan Green Noble Club.Sebelumnya, J-Hope BTS juga pernah memberikan donasi lewat organisasi yang sama pada Desember 2017 lalu.Ia mendonasikan uang sebesar Rp 1,8 miliar.Donasi tersebut sebagai tanda J-Hope BTS menjadi anggota Green Noble Club yang ke-146."Kami benar-benar merasa berterima kasih pada Jung Hoseok, member dari BTS. Meski telah menjadi orang sukses, ia tetap ingat untuk membantu orang lain," kata perwakilan Green Noble Club."Kami merasa berterima kasih karena telah membantu anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk meneruskan bantuan Jung Hoseok pada mereka yang membutuhkan," lanjutnya.Sebelumnya diketahui ARMY BTS juga memberikan donasi untuk merayakan ulang tahun J-Hope yang ke-25.Dilansir Ten Asia, ARMY BTS mendonasikan 128 karung beras untuk distrik Buk, Gwangju pada Kamis (14/2/2019) lalu.Masing-masing karung berisikan 10 kilogram beras dengan total harga 3,3 juta won atau sekitar Rp 41,3 juta.Gwangju sendiri merupakan kampung halaman J-Hope BTS.Untuk merayakan J-Hope BTS ulang tahun, ARMY memberikan donasi tersebut atas nama sang idola.Siapa Hoseok?Dilansir dari wikipedia, Jung Ho-seok, lebih dikenal dengan nama "J-Hope", adalah seorang rapper, penari, penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman dari Korea Selatan.Pada tahun 2013, J-Hope memulai debutnya sebagai anggota boy band dari Korea Selatan BTS, dikelola di bawah Big Hit Entertainment.Sebagai salah satu komposer utama untuk grup, ia memiliki 77 lagu yang terakreditasi atas nama-nya oleh Korea Music Copyright Association.J-Hope merilis mixtape pertamanya, Hope World, di seluruh dunia pada tanggal 1 Maret 2018.Album ini diterima dengan sambutan positif, dan debutnya di peringkat 63 membuatnya menjadi artis solo K-pop tertinggi di Billboard 200.Jung Ho seok lahir pada tanggal 18 Februari 1994, di Gwangju, Korea Selatan, di mana dia tinggal bersama orang tuanya dan kakak perempuannya.Sebelum memulai debutnya dengan BTS, dia adalah bagian dari dance team underground Neuron.J-Hope sudah relatif terkenal karena keahliannya dalam menari sebelum debut, ia memenangkan berbagai kompetisi dalam bidangnya, termasuk juara pertama di kompetisi nasional pada tahun 2008.Keterampilan dalam menari akhirnya membuat dia mendapatkan minat dalam bernyanyi dan rap, yang kemudian memotivasinya untuk audisi sebagai idol trainee.2013–Sekarang: BTSPada 13 Juni, 2013, J-Hope debut sebagai anggota BTS di Mnet's M! Countdown dengan lagu "No More Dream" dari debut single album 2 Cool 4 Skool.Dia adalah anggota ketiga yang bergabung dengan grup sebagai trainee setelah RM dan Suga.J-Hope sejak itu telah terlibat dalam proses pembuatan dari setiap album BTS.Nama panggungnya, "J-Hope", berasal dari keinginannya untuk mewakili harapan untuk fans, serta untuk menjadi "harapan BTS."nama panggung sering ditulis sebagai "j-hope", dan semua solo rilis untuk rapper telah dirujuk ke dia dengan cara ini.J-Hope adalah Main Dancer, Lead Rapper dan Sub-Vokalis untuk grupEP debut di nomor 63 pada Billboard 200, membuat dia berada di chart tertinggi untuk K-pop solo.Hope World juga ditempatkan di nomor 46 di Canadian Albums chart. Tiga mixtape track, "Daydream", "Hope World", dan "Hangsang", berada di Dunia Digital Songs Chart, masing-masing di peringkat ketiga, 16, dan 24.Keberhasilan debut solonya membawanya ke peringkat ketiga pada Artis pendatang baru Grafik, dan ke-97 pada Seniman 100 Chart untuk minggu 10 Maret.Dia artis kelima dari Korea, dan solois kedua dari Korea setelah Psy, yang ditempatkan di Artist 100.KesenianJ-Hope digambarkan memiliki optimisme dan nada yang energik untuk musik dan pertunjukan.Mixtapenya, Hope World, menerima pujian untuk gambaran menyenangkan dan genre musik, termasuk synth-pop, perangkap, rumah, alternatif, hip hop, funk-soul, dan retro elemen.Jeff Benjamin dari Fuse menulis bahwa atmosfer gaya "Blue Side", Outro track dari Hope World, "meninggalkan rasa penasaran untuk lagu berikutnya dari J-Hope."Unsur-unsur dalam lirik mixtape, sebagai lagu utama "Daydream", dipuji karena mengangkat tentang beratnya menghadapi karier bagi seorang idol.J-Hope mengutip petualang alam dari Jules Verne's dua Puluh Ribu Leagues Under the Sea dan karya-karya Kyle, Aminé, dan Joey Badass sebagai pemberi pengaruh pada gayanya di Hope World.Ide ketenangan juga memberikan dasar untuk berbagai lirik nya, yang menyatakan bahwa "ini menakjubkan untuk menjadi bagian dari ketenangan seseorang melalui musik saya" dalam sebuah wawancara dengan Time magazine.Ide "yang mewakili generasi modern" juga telah memengaruhi karyanya pada musik BTS.Data diri:Nama: J-HopeNama Lahir: Jung Ho-seokInstagram: @bts_jhopeLahir: Gwangju, Korea Selatan, 18 Februari 1994Pekerjaan: RapperPenariPenyanyiPenulis laguProduser rekamanKarier: musikGenre: K-popHip hopR&BTahun aktif: 2013–sekarangLabel: Big Hit EntertainmentArtis terkait: BTS