TRIBUNWIKI: Siap Comeback, Berikut Profil Girlband Generasi Pertama Korea Selatan, Fin KL

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Girlband generasi pertama Korea Selatan, Fin KL dikabarkan akan segara comeback melalui variety show terbaru JTBC.



Dilansir dari Grid.id belum lama ini keempat member generasi pertama girlband Fin.K.L terlihat berkumpul dan merayakan 21 tahun berkarier bersama.

Satu Rumah Panggung Dilalap Sijago Merah di Pinrang, Ini Penyebabnya

Prediksi Persib Bandung vs Madura United, Masalah Besar Jika Maung Bandung Kalah Live di Indosiar

Saat itu, Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin dan Sung Yuri berkumpul dan makan bersama di sebuah restoran untuk merayakan kembalinya mereka secara lengkap.



Kabar mereka hendak kembali tampil di layar kaca rupanya bukan isapan jempol belaka.



Melansir laman Soompi pada Sabtu (22/6/2019), stasiun JTBC merilis poster Fin.K.L untuk reality show bertajuk Camping Club.



Dalam acara itu, Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri akan melakukan perjalanan keliling negara.



Tak hanya itu, mereka juga akan berbagi pemikiran untuk memutuskan apakah mereka ingin tampil bersama kembali di ulang tahun Fin.K.L yang ke-21.



Melalui poster yang dibagikan, keempatnya terlihat duduk di atas sebuah mobil van yang terparkir di antara pohon-pohon sambil menikmati matahari.



Dalam poster lainnya, mobil van terparkir di pinggir pantai, dan keempatnya terlihat duduk berjajar di samping mobil sambil menikmati makanan.



Tak hanya itu, acara ini juga merilis sebuah cuplikan yang menampilkan pemandangan alam yang indah dan dinarasi oleh anggota Fin.K.L.



Menggambarkan Hutan Birch Wondaeri di Inje, Lee Hyori berkata, "Udara bersih Finlandia di Korea Selatan,"



Sementara Ock Joo Hyun memperkenalkan Sanduri Sand Dunes di Taean dengan mengatakan, "Gurun magis Sahara di Korea Selatan,"



Camping Club dirancang oleh Yoon Hyun Joon yang telah menciptakan Let's Eat Dinner Together, Sugar Man, dan Hyori's Homestay.



Camping Club akan disutradarai oleh Ma Gun Young dan Jung Seung Il.



Acara ini drencanakan tayang perdana pada bulan Juli mendatang di stasiun JTBC.



Fin.K.L’



Dikutip dari wikipedia.org Fin.K.L adalah grup gadis Korea Selatan yang dibentuk oleh DSP Media pada tahun 1998 yang terdiri dari anggota Lee Hyori, Ock Joo-hyun, Lee Jin, dan Sung Yu-ri.



Fin.K.L adalah salah satu grup K-pop paling populer pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, bersama dengan girl grup saingannya S.E.S.



Grup ini merilis empat album full-length: Blue Rain (1998), White (1999), Now (2000), dan Eternity (2002).



Mereka memenangkan beberapa penghargaan besar termasuk Artis Baru Tahun Ini di Golden Disc Awards 1998, Grand Prize di Seoul Music Awards 1999, dan Best Female Group di 2000 Mnet Music Video Festival.



Fin.K.L tidak pernah secara resmi dibubarkan, tetapi grup ini tidak aktif sejak tahun 2005.



Nama



Nama mereka adalah singkatan dari Fin Killing Liberty, dan dimaksudkan untuk berarti bahwa kelompok itu menentang "penindasan semua kebebasan" (sirip berarti "berakhir" dalam bahasa Spanyol dan Perancis).



Nama kelompok itu dipilih oleh sebuah jajak pendapat orang-orang muda oleh perusahaan rekaman sebelum awal kelompok.



Ini adalah alasan kurangnya makna yang jelas dalam nama Inggris Fin.K.L, karena nama Korea dipilih terlebih dahulu.



Sejarah



Terbentuk



Anggota pertama yang ditemukan untuk Fin.K.L adalah penyanyi utamanya, Ock Joo-hyun.



Dia ditemukan melalui kontes menyanyi radio, yang dia menangkan dengan menyanyikan "Pahlawan" Mariah Carey.



Ock memberi tahu temannya Lee Jin tentang kelompok ini dan mendorongnya untuk bergabung; Lee dipilih setelah menyanyikan Eco's "Blessed Me" untuk audisinya.



Anggota berikutnya yang akan dipilih adalah Sung Yuri, yang ditemukan saat melakukan kunjungan sekolah.



Adapun anggota keempat, Annie Lee (yang membentuk Tashannie dengan Yoon Mi-rae) diterima, tetapi memutuskan untuk pergi setelah beberapa bulan. Lee Hyori, yang ditemukan saat berada di mal mengambil gambar stiker bersama teman-temannya, dibawa ke dalam grup.



Debut dengan Blue Rain (1998)



Fin.K.L memulai debutnya pada tahun 1998 dengan album pertamanya Blue Rain.



Kecenderungan akhir 1990-an K-pop adalah untuk memiliki kelompok-kelompok menyanyikan musik yang lucu dan menarik, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan kelompok-kelompok SM Entertainment S.E.S. dan panas.



Sebaliknya, kekuatan awal Fin.K.L adalah di balada R&B yang dipimpin oleh vokal Ock Joo-hyun; ini ditunjukkan oleh single pertama mereka "Blue Rain".



Hit Fin.K.L selanjutnya "To My Boyfriend" adalah lagu pop yang lebih khas dan mengikuti konvensi populer pada saat itu.



Mereka menutup kegiatan album pertama mereka dengan single ketiga, "Sad Tears" (Korea: ??) , yang merupakan balada tentang cinta yang hilang, dan menyerahkan cinta itu untuk kebaikan semua orang yang terlibat.



Grup ini juga membuat video musik untuk single keempat (yang akhirnya ditinggalkan sebagai video dan tidak dipromosikan).



White dan S.P.E.C.I.A.L (1999)



Fin.K.L merilis album tindak lanjut pada 13 Mei 1999, dengan White. Dua lagu hit dari album ini adalah "Everlasting Love" dan "Pride.



Album kedua mereka kurang fokus pada balada, meskipun lagu R&B lambat" Waiting for You "dilakukan sesekali. Juga, Fin.KL mulai membatasi video musik mereka menjadi satu atau dua per album, sebuah video tidak pernah dibuat untuk "Waiting for You".



Seperti pertama mereka, album ini sangat sukses, menjual hampir 700.000 kopi.



Grup ini merilis album “decimalized" atau "half".



Album "half" pertama mereka dirilis pada 24 November 1999, dan dua lagu paling terkenal dari album ini adalah "To My Prince"sebuah balada, dan "White", lagu pop musiman. S.P.E.C.I.A.L juga berisi versi remake dari "Like a Indian Doll", lagu populer yang dinyanyikan oleh Na-mi pada tahun 1989.



Tidak ada video musik yang dibuat untuk mendukung rilis album. Album ini terjual lebih dari 340.000 kopi.



Now and Melodies & Memories (2000–2001)



Album ketiga Fin.K.L Now, dirilis pada 6 Oktober 2000, menekankan kematangan fisik anggota Fin.K.L. Tidak seperti lagu-lagu yang menarik sebelumnya dan pakaian yang lucu, anggota Fin.K.L mengenakan pakaian semi-formal untuk pertunjukan untuk hit single "Now" (lagu judul album).



"Feel Your Love", single lanjutan mereka, memiliki anggota berseragam sekolah yang menandakan transformasi menjadi wanita.



Hanya "Now" yang dipromosikan dengan video musik dan jadwal pertunjukan yang sibuk; single kedua relatif diabaikan. Album ini terjual lebih dari 400.000 kopi.



Pada tahun 2000, mereka juga merekam "True Love" untuk sebuah drama Korea Selatan, All About Eve.



Eternity (2002)



Album studio terakhir mereka sejauh ini dirilis pada musim semi tahun 2002.



Single pertama, "Forever", adalah balada menyedihkan tentang menunggu selamanya untuk cinta yang hilang.



Lagu ini menjadi sangat populer, meskipun tidak begitu dipromosikan sebagai singel utama lainnya.



Single kedua mereka, "Don't Go Away", dipilih oleh para penggemar melalui situs web grup, karena dirasakan bahwa Fin.K.L tidak memiliki single yang optimis untuk sementara waktu.



Namun, single ini dipromosikan untuk waktu yang singkat sebelum tiba-tiba jatuh. Pada akhir tahun 2002, album ini terjual 261.518 eksemplar.



Kegiatan solo, "Fine Killing Liberty" dan hiatus tidak terbatas (2003–2006)



Fin.K.L memutuskan untuk berpisah, meskipun tidak secara resmi putus. Lee Hyori dan Ock Joo-hyun telah merilis album solo, sementara Lee Jin dan Sung Yuri telah berakting dalam drama dan menjadi pembawa berbagai acara.



Pada akhir 2005, grup membuat comeback dan merilis single digital berjudul Fine Killing Liberty yang memiliki 4 lagu (termasuk judul lagu) dan video musik.



Namun, karena kurangnya promosi (karena grup tidak tampil di berbagai acara musik), single gagal untuk chart.



Alih-alih mengabaikan single, mereka malah merilis Fin.KL Forever khusus yang memiliki dua DVD (satu dengan video musik mereka dan yang lainnya dengan berbagai pertunjukan) dan photobook yang juga memiliki single Fine Killing Liberty dalam bentuk CD .



Pada musim gugur 2006, semua anggota Fin.K.L telah meninggalkan DSP Entertainment dan telah menandatangani kontrak dengan berbagai perusahaan.



Meskipun ada spekulasi terus menerus tentang status grup, Fin.K.L belum secara resmi bubar sebagai grup.



Fin.K.L bersatu kembali dan tampil bersama pada 19 Desember 2008, saat konser oleh Lee Hyori. Pada September 2010, Ock Joo-Hyun menjadi pembawa acara program musik KBS Cool FM Gayo Plaza.



Programnya mulai ditayangkan pada 20 September 2010, dan tamu pertamanya adalah Lee Hyori, Lee Jin, dan Sung Yuri sebagai anggota Fin.K.L.



Data Girlband



Nama: Fin.K.L



Asal Korea Selatan

Genre K-pop



Tahun aktif

1998–2002 2005



Anggota



Lee Hyori

Ock Joo-hyun

Lee Jin

Sung Yu-ri





Diskografi



Blue Rain

Rilis 25 Mei, 1998

Label: DSP Media

Format: CD, kaset



White

Reilis: 12 Mei, 1999

Label: DSP Media

Format: CD, kaset



Now

Rilis: 6 Oktober 2000

Label: DSP Media

Format: CD, kaset



Eternity

Reilis: 8 Maret 2002

Label: DSP Media

Format: CD, kaset



https://www.grid.id/read/ 041763314/girlband-generasi- pertama-korea-selatan-finkl- siap-comeback-melalui-variety- show-terbaru-jtbc?page=2





Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Subscribe YouTube Tribun Timur

Juga Follow IG resmi Tribun Timur