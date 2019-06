TRIBUNWIKI: Kembali Main Drama Bareng Park Sung Woong Lagi, Siapa Jung Kyung Ho?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sukses dengan drama Missing 9 pada 2017 lalu, Jung Kyung Ho kembali main drama tahun ini.

Bersama dengan Park Sung Woong, keduanya akan bermain dalam drama terbaru tvN berjudul When the Devil Calls Your Name.

Sebelumnya, Jung Kyung Ho dan Park Sung Woong pernah membintangi drama Life on Mars pada 2018 silam bersama.

Dilansir Grid.id dari laman Soompi pada Sabtu (22/6/2019), When the Devil Calls Your Name akan menjadi drama bertema komedi fantasi.

Drama ini bercerita tentang penulis lagu bernama Ha Rip (Jung Kyung Ho) yang menjual jiwanya kepada iblis Ryu.

Saat kontraknya dengan iblis Ryu akan segera berakhir, Ha Rip memainkan permainan seumur hidup dengan iblis sembari berusaha untuk menjaga jiwanya.

Pada akhirnya Ha Rip tahu, jika kekayaan dan kesuksesan yang ia miliki diperoleh dengan mencuri bakat dan kehidupan orang lain.

Dengan sekuat tenaga Ha Rip berusaha memulihkan kehidupannya yang sudah terlanjur berantakan serta kehidupan orang-orang disekitarnya.

"Drama ini berfokus pada jiwa, ada musik yang terlibat. Segera setelah saya dicasting, saya bersiap-siap secara konsisten menerima pelajaran gitar dan vokal," ujar Kyung Ho dalam sebuah wawancara terkait drama.

Melalui inspirasi dari musik klasik Jerman legendaris "Faust", drama ini memadukan fantasi dan masalah dalam kehidupan nyata dengan cara yang cukup berbeda.