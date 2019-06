Hasil Liga I, Persija dan Barito Terpuruk

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga laga Liga 1 2019 telah digelar pada Sabtu ini, mulai dari Bali United vs PSIS Semarang, Barito Putera vs Kalteng Putra hingga Persela vs Persija.

Dari ketiga laga Liga 1 2019 tersebut, Bali United berhasil menjadi pemuncak klasemen sementara Persija masih terpuruk di papan bawah klasemen Liga 1 2019 hingga pekan keempat.

Bali United

Bali United sukses memperpanjang rekor tak terkalahkan sepanjang empat laga di Liga 1 2019.

Di laga keempatnya, Bali Unted menjamu PSIS Semarang di Stadion I Wayan Dipta Sabtu sore

Bali United sukses menang 1-0 atas PSIS melalui gol satu-satunya dari Spasojevic.

Spasojevic memecah kebuntuan Bali United pada menit ke-70 melalui gol sundulan.

Bali United mempertahankan kemenangan 1-0 hingga laga selesai.

Atas kemenangan tersebut, poin Bali United bertambah 3 poin menjadi 12 poin.

Yakni hasil dari emnpat kali menang di empat laga Liga 1 2019 yang dilalui Bali United.

Otomatis Bali United memuncaki kalsemen berada di atas Madura United dengan 9 poin.

Madura United yang bertengger sebagai runner up baru memainkan 3 laga di Liga 1 2019 dan akan melakoni laga keempatnya, Minggu (23/6/2019) lawan Persib Bandung.