TRIBUNWIKI: Kolaborasi Bersama Ibu, Simak Perjalanan Karier Bams Eks Samsons

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lama tak terdengar kabarnya, mantan vokalis band Samsons, Bams akhirya kembali berkarya.

Kali ini bukan bersama band, melainkan dengan sosok spesial.

Sosok tersebut tidak lain adalah sang ibunda tercinta.

Ia tak menyangka akan berkolaborasi dengan ibunya, Desiree T Sitompoel.

Bahkan mereka bakal membentuk grup duo Moon atau Mom and Son.

Dilansir dari Kompas.com, pria yang dulu dikenal sebagai vokalis band Samsons itu mengatakan bahwa ide membentuk duo ini tercipta setelah mereka dikompori para warganet yang menyukai video dirinya sedang berduet bersama Desiree.

Melalui kolaborasi ibu dan anak tersebut, Bams mengenalkan karya terbaru yang ia nyanyikan bersama sang Ibunda, "Will You Dance With Me".

"Jadi, banyak orang yang senang hubungan saya sama ibu saya. Ini karena kami dekat sekali. Ini lagu ciptaan saya sebelum nikah," kata pria berusia 36 tahun itu dalam wawancara di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Lagu tersebut kemudian diaransemen oleh pemain bas Barry Likumahuwa.

Bams memilih warna musik swing sebagai nyawa "Will You Dance With Me".

"Saya lebih pengin bikin musik sesuai apa yang saya rasakan. Zaman sekarang enggak lagi kita bikin lagu sesuai market-nya karena sudah ada platform masing-masing," kata Bams.