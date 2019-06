TRIBUNWIKI: Jadi Trending Topik, Ini Lirik Lagu All Night dari BTS dan Juice WRLD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ada yang baru lagi untuk para penggemar KPOp khususnya para ARMY.

Lagu terbaru dari BTS menjadi trending topic google dengan kode nama Juice WRLD.

Pembahasan yang ramai diperbincangkan adalah lirik lagu terbaru dari BTS ini.

Seperti diketahui lagu tersebut merupakan kolaborasi antara RM dan Suga BTS feat Juice WRLD.

Lagu berjudul All Night resmi rilis, Jumat (21/6/2019).

Selain All Night, ada dua selain OST BTS World Part 3 lainnya yang telah rilis.

Yakni Dream Glow dan A Brand New Day.

Dream Glow dinyanyikan Jin, Jimin, dan Jungkook BTS berkolaborasi dengan Charli XCX.

Sementara KpopA Brand New Day dinyayikan J-Hope dan V BTS dengan Zara Larsson.

Berikut ini lirik lagu All Night BTS feat Juice WRLD dikutip dari Tribun Jateng:

All Night - BTS feat Juice WRLD

I kick out the door yeah

I kick out the door

Go grab the mic and I let out the sore

This my fanmail wanna give out my heart

This an archive, I just record the flow

Come to my studio, magic happens

Two step chillin', this feels classic

Ain't no job with no stress, no pressin

So baby let' go, seatbelts are fastened

bandisbul gateun flashin' lights, uril seuchyeoganeun flashin' nights

kkok apaya hae geunyangeun an dwae, sigani jinamyeon usgessjiman

mwonga boil ttaekkaji ildan gyang dallyeo, gwaenchanha nae sugoneun naega areo

We keep ridin the whole night, hol' on tight

We keep all the party in this room all night

We don’t wanna put it on the brake, hold tight

hae tteul ttaekkaji deo gyesokhae all night

yeonggama gidaryeo neol jabeulge all mine

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

I still have a dream yeojeonhi jageopsil

jinaganeun saramege mureobwa, 1ta gasu nugunji

ko apijanha geuraemi

This is for Real, TV nawa haneun don jarangdeureun ijen geunyang gwiyeopji

gakkeumssik i modeun ge kkumeun aninga sipeo haega tteugi jeon eodumeun kkwaena jiteo

ttaeron nega geotdeon gil wien sigiwa sibiga apseo geotdeon saramdeurui baljaguk boda hwolssin deo

manheul su issdaneun sasilman neon aradwo ije seontaegeun ne moksiya what you gonna do?

Aye she calls me charming need an army

Marching for your love I’m a sergeant

I’m not from this planet a martian

For you I go the hardest

Can’t stop when you get me started

You gonna make me park the Ashton Martin

Tints on the windows I don’t do no talking

Oh girl I told you from the go

I need you to stay with me loyally and faithfully

Ever so gracefully touching my soul

I know that you pray for me

Trying to make a way for me

Girl you know

I’m a always hold you close

Never let go nope you, Never let go uh ug of you

All or nothing for ya love, I’m a risk it all

If it’s not your name coming up on my phone

I won’t pick up the call, Not at all

Love the way you take it off

On my rocket you taking off

Yeah we den got love involved love involved

We keep all the party in this room all night

We don’t wanna put it on the brake hold tight

hae tteul ttaekkaji deo gyesokhae all night

yeonggama gidaryeo neol jabeulge all mine

We keep all the party in this room all night

We don’t wanna put it on the brake hold tight

hae tteul ttaekkaji deo gyesokhae all night

yeonggama gidaryeo neol jabeulge all mine

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

All Night All Night

Terjemahan Indonesia

Aku menendang pintu, yeah

Aku menendang pintu

Mengambil mikrofon, dan aku keluarkan luka

Fanmailku ini aku beri seluruh hatiku

Ini arsip, aku hanya merekam alurnya

Datang ke studioku, keajaiban akan terjadi

Dua langkah tenang, ini terasa klasik

Tidak ada pekerjaan tanpa stres, tanpa tekanan

Jadi sayang mari kita pergi, kencangkan sabuk pengaman

Seperti sinar kunang-kunang, melewati kita seperti cahaya

Ini pasti terasa sakit, tidak bisa meninggalkannya seperti itu

Aku pikir ini akan lucu saat waktu berlalu

Untuk saat ini, berlarilah kencang sampai kamu melihat sesuatu

Tidak masalah, aku tahu masalahku sendiri

Kita tetap berkendara sepanjang malam, berpeganglah erat

Kita tetap berpesta di kamar ini sepanjang malam

Kita tak akan menghentikannya, berpeganglah erat

Berlanjut hingga matahari terbit, sepanjang malam

Inspirasi, tunggulah sampai aku menangkap, kalian semua milikku

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Aku masih memiliki mimpi tentang ruang latihan yang sama

Orang-orang berlalu sambil bertanya siapa yang menjadi lagu nomor satu

Grammy berada di bawah hidung kami

Ini sungguhan, dia yang pamer uang di TV terlihat imut sekarang

Terkadang aku ingin semua ini bukan hanya mimpi, sebelum matahari terbit, terlihat cukup gelap

Terkadang kenangan dan masalah ada di jalurmu berjalan, lebih banyak daripada jejak langkah orang di depan

Ketahuilah bahwa kamu bisa lebih dari itu, sekarang pilihan ada di kamu, apa yang akan kamu lakukan?

Aye dia memanggilku menarik, butuh seorang tentara

Berbaris untuk cintamu, aku adalah sersan

Aku bukan planet ini, seorang martian

Untukmu aku akan berjuang

Tidak bisa berhenti saat kamu membuatku mulai

Kamu akan membuatku memarkirkan Ashton Martin

Warna di jendela, aku tidak bisa bicara

Oh gadis, aku memberitahumu sejak awal

Aku butuh kamu setia dan percaya di sampingku

Sangat menyentuh jiwaku dengan anggun

Aku tahu kamu mendoakanku

Mencoba memberi jalan untukku

Gadis, kamu tahu

Aku selalu memelukmu erat

Tidak akan pernah melepaskanmu, tidak akan membiarkanmu pergi

Semua atau tidak untukmu cinta, aku mempertaruhkan semuanya

Jika bukan namamu yang muncul di layar ponselku

Aku tidak akan menjawab telepon, tidak akan

Aku suka melihatmu melepasnya

Di roketku, kamu lepas landas

Ya, kita tidak terlibat cinta, terlibat cinta

Kita tetap berpesta di kamar ini sepanjang malam

Kita tak akan menghentikannya, berpeganglah erat

Berlanjut hingga matahari terbit, sepanjang malam

Inspirasi, tunggulah sampai aku menangkap, kalian semua milikku

Kita tetap berpesta di kamar ini sepanjang malam

Kita tak akan menghentikannya, berpeganglah erat

Berlanjut hingga matahari terbit, sepanjang malam

Inspirasi, tunggulah sampai aku menangkap, kalian semua milikku

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

Setiap malam Setiap malam

