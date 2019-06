Tips Makeup Glam Look Ala Dean Ekaningsih

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Puluhan peserta berpartipasi di Beauty Class bersama Make Over.



Even gelaran Ritelaku dan MTC ini digelar Foodcourt, lantai 4 MTC, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/6/2019).



Hadir langsung sebagai pembicara sekaligus konsultan kecantikan Makeup artist dari brand Make Over, Dean Ekaningsih.



Pantauan Tribun Timur, berbagai tips makeup diberikan Dean Ekaningsih kepada peserta yang didominasi ibu muda ini.



Mulai dari tahap membersihkan wajah, penggunaan serum lalu foundation, bedak tabur, bedak padat, alis, eye shadow, blush on, lisptik dan sebagainya.

Pada tahap awal, Dean menegaskan pengaplikasian kosmetik tersebut memiliki trik alias tidak semerta-merta dilakukan dengan insting.



Tak hanya itu, dalam kondisi apapun diwajibkan membersihkan wajah terlebih dahulu dengan produk yang sesuai.



"Saat membersihkan wajah, usahakan kondisi tangan juga dalam keadaan bersih. Kemudian penggunaan pembersih wajah bisa memakai kapas bisa juga tangan dan dibersihkan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi sisa-sisa makeup sebelumnya yang tertinggal," katanya.



Selanjutnya bagi yang mengenakan maskara, eyeshadow, cat eye, liquid eyeliner terlebih dulu membersihkannya dengan eye makeup remover.



"Maskara, eyeshadow dan sebagainya harus dibersihkan pake eye makeup remover untuk menghindari kerutan. Harus diingat bahwa eye makeup remover hanya untuk membersihkan bagian mata bukan wajah," ujarnya.

Lebih lanjut, cara memilih foundation atau fondasi makeup harus dikondisikan dengan kulit wajah serta kebutuhan.



"Pemilihan foundation sebaiknya disesuaikan dengan warna kulit yah agar penyerapannya lebih mudah dan tidak boros foundation," katanya.

"Selain itu yang penting harus sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya kita ingin makeup soft glam atau bold glam. Intinya harus pandai-pandai dalam menyesuaikan agar hasilnya pun sesuai," jelasnya.



Kemudian, dalam pemilihan bedak tabur harus disesuaikan begitupun dengan bedak padatnya.



"Setelah memakai bedak, sesuaikan dengan kebiasaan kalian. Misalnya ada yang langsung gambar alis atau justru pindah ke mata, misalnya pakai eyeshadow, pakai blushon," ungkapnya.



"Pada pemilihan warna eyeshadow, blush on pun tentunya harus memilih yang soft. Karena kan temanya glam yah jadi lebih ke warna coklat atau nude. Intinya hal yang mendasar pada glam look ialah pada area wajah ada yang ditonjolkan, misalnya area mata dan sebagainya," tuturnya.



Dean menambahkan, glam look dapat digunakan sesuai kebutuhan khususnya untuk pesta.



Sementara salah satu peserta yang juga berprofesi sebagai Dosen, Nurtasmiah (30), mengatakan beauty class ini menarik untuk untuk menambah pengetahuan dan skill mengenai makeup khsusunya glam look.



"Penjelasan MUA juga keren dan mudah dipahami. Yah semoga dengan ini skill saya nambah," kata perempuan asal Makassar ini.



Pemilik akun Instagram @miaasaemi berharap, Ritelaku rutin menggelar event seperti ini. Karena dapat menarik perhatian perempuan Makassar khususnya yang menyukai dunia kecantikan.(*)





Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

