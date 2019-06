Puluhan Ibu Muda dan Milenial Ramaikan Beauty Class Bersama Make Over di MTC Karebosi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Puluhan peserta berpartipasi di Beauty Class bersama Make Over.

Event gelaran Ritelaku dan MTC ini digelar Foodcourt, lantai 4 MTC, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/6/2019).



Pantauan Tribun Timur, peserta beauty class ini terdiri dari ibu muda serta millenial Makassar.



Sebelum praktek make up menggunakan produk dari make over, peserta terlebih dulu menyaksikan live demo bersama make up artist dari brand Make Over, Dean Ekaningsih.

Di hadapan peserta, Dean Ekaningsih memperlihatkan tutorial make up sesuai tema yang diusung yakni Glam Look.



Ia juga memberikan tips pemilihan produk make over, dimana harus disesuaikan dengan kondisi kulit serta kebutuhan.



"Make up itu ada aturannya yang benar alis step by step. Mulai dari pemilihan pelembab, krim wajah, foundation, Concealer, bedak padat atau tabur, eyeshadow, pemasangan bulu mata hingga maskara," katanya, Sabtu (22/6/2019).



Dean Ekaningsih menegaskan, ciri khas dari make up glam ialah pemilihan yang cenderung soft seperti nude dan coklat.



Sementara salah satu peserta yang juga berprofesi sebagai Dosen, Nurtasmiah (30), mengatakan beauty class ini menarik untuk untuk menambah pengetahuan dan skill mengenai make up.

"Penjelasan MUA juga keren dan mudah dipahami. Yah semoga dengan ini skill saya nambah," kata perempuan asal Makassar ini.



Pemilik akun Instagram @miaasaemi berharap, Ritelaku rutin menggelar event seperti ini. Karena dapat menarik perhatian perempuan Makassar khususnya yang menyukai dunia kecantikan.



Sementara Direktur Utama PT Tosan Permai Lestari Binsar J kepada mengatakan, even ini mewadahi hobi perempuan Makassar.



Menurutnya, pihak Ritelaku dan MTC akan rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian pengunjung.



"Kami tentu puas semoga event ini dapat bermanfaat bagi pengunjung MTC," katanya.



Di beberapa kesempatan lalu, Binsar mengungkapkan Ritelaku Beauty Class With Make Over peserta memesan Voucher Workshop seharga Rp 200 ribu.



Voucher Workshop tersebut dipesan melalui aplikasi Ritelaku bagi pengguna android dan dapat melalui link tiket.ritelaku.com untuk pengguna IOs.



"Voucher Rp 200 tersebut dapat ditukar dengan Voucher Belanja produk Make Over senilai Rp 200 ribu juga. Jadi selain dapat ilmunya, produknya juga dapat," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit