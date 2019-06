Hadiri Makan Malam FKP Unhas, Iqbal Suhaeb Sebut Keistimewaan Produksi Hasil Laut Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan Fakultas Ilmu kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, di Hotel Claro, Jl A P Petta Rani No 3 Makassar, Jumat (21/6/2019).

Jamuan makan malam tersebut merupakan rangkaian acara Simposium Kelautan dan Perikanan Nasional VI dan Internasional ll Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Unhas yang berlangsung di Makassar.

Dekan FKP Unhas Aisyah Farhum menjelaskan kegiatan ini diadakan berkat kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kantor Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, KLHK, University of Sussex UK.

Selain itu juga University of Leeds UK, Hiroshima University Japan, JICA and Ministry of Marine & Fisheries Affairs Republic of Indonesia, Shantou University China, dan Universitas Malaysia Terengganu Malaysia,

"Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari diikuti sekitar 250 peserta untuk simposium internasional dan nasional dari universitas dalam negeri maupun luar negeri," jelasnya.

Dalam sambutannya Iqbal menjelaskan berbagai keistimewaan produksi hasil laut Makassar yang pernah berjaya di era 80-an sebagai pengekspor udang terbesar kedua di dunia.

"Ini membuktikan Kota Makassar mempunyai banyak hasil laut yang bisa menjadi komoditi ekspor keluar negeri," ujar Iqbal.

Dia berharap simposium ini menjadi ajang untuk mengembangkan hasil hasil budidaya laut yang ada di Makassar. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

