Belanja Minimal Rp 100 Ribu, Bisa Tebus Produk PWP di Hypermart

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sejumlah promo hadir di Hypermart Mal Panakukang (MP) Makassar.



Pantauan Tribun Timur, Sabtu (22/6/2019) khusus perbelanjaan minimal Rp 100 ribu, pelanggan berhak membeli satu produk Purchase With Purchase (PWP).



Promo PWP berlaku untuk pembersih lantai, antara lain Soklin 800 ml semua varian Rp 6.900 harga normal Rp 9.975.



Palmolive Shower Gel 450 ml semua varian hanya Rp 16.900 harga normal Rp 35.325.

Scoth Brite dapat ditebus dengan harga Rp 84.900, sementara normalnya Rp 119.900.



Beberapa produk lainnya dijual dengan harga spesial, mulai dari apel segar Rp 5.590 saja per 100 g. Indomie Goreng Ayam Geprek Rp 7 ribu per tiga pcs.



Fiesta Fried Chiken Rp 45.500, Chiken Karage Rp 55.500. Hot Wheels Rp 19.900.



Pembelian kedua susu Danco coklat dapat potongan Rp 15 ribu. Potongan Rp 5.500 untuk Baygon 600 ml.



Selain itu Hypermart juga memberikan diskon hingga 30 persen untuk sejumlah Alat Tulis Kantor (ATK).

Label Tom and Jerry 99 Rp 11.900. Pulpen Kenko Correction Rp 13.900. Nachi Isolasi Transparant Rp 13.500. Value Plus Amplop Coklat Rp 4.500.



Kiky Magnetic Pencil Case Ornament Rp 21.500. Kiky Hardcover Kwarto Rp 19.900. Nachi Opp Double Side Rp 5.900.



Selain ini beberapa ATK diskon 25 persen, seperti

Kenko Gel Pen Ke-100 King Rp 16.900.



Faster Ballpoint Biru Rp 10.500. Snowman Ballpoint V5 Rp 14.900. Kiky Loose Leaf A5 Rp 9.500.



Sementara produk yang potongan harganya hingga 30 persen antara lain, Pascola Oil Pastel 12 Rp 28.900.



Happy Colour Rp 89.900. Snowman Ballpoint BP-7 Hitam Rp 9.900. Pilot Ballpoint BPP GPL Biru Rp 14.900. Joyko Paper Clip Warna Rp 13.900.



Backpack GM 5505 Rp 139.900. Backpack GN 5815 Rp 209.900.



Promo berlangsung hingga 26 Juni 2019. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit