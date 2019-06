TRIBUNWIKI: Selalu Tampil dengan Outfit Hijab Menarik dan Menginspirasi, Berikut Profil Ratna Galih

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratna Galih Indriani adalah aktris dan model berkebangsaan Indonesia.



Dilansir dari Grid.id Ratna Galih merupakan salah satu dari banyak artis yang memutuskan untuk hijrah dan berhijab.



Sekarang Ratna Galih selalu tampil dengan gaya busana tertutup serta hijab yang menutup kepalanya.



Namun, siapa sangka dulu Ratna Galih sempat ditentang sang suami di awal keputusannya untuk berhijab.

HUT Bhayangkara ke 73, Kapolres dan Dandim 1415 Selayar Kompak Senam Maumere

UKI Paulus Buka Pendaftaran Gelombang Kedua, Ini Keuntungan jadi Mahasiswanya



Meskipun kini gayanya sudah berubah, penampilan wanita 31 tahun itu tetap menawan dan modis.



Melalui instagram pribadinya, mantan kekasih Raffi Ahmad itu sering mengunggah foto OOTD fashion hijab yang stylish dan kekinian.



Ia pun menceritakan awal keputusannya untuk berhijab.



Istri dari Muhammad Sawkani Jamhuri itu mengaku bila sudah mantap berhijab sejak bulan Ramadan tahun 2015 lalu.



Ratna bercerita, sebelum dirinya memutuskan untuk mantap berhijab, ia pun sempat berdebat dengan sang suami.



"Aku sudah dari bulan puasa pakai hijab. Sebelumnya aku ngobrol sama suami ya sempat debat juga," kata Ratna, seperti dikutip Grid.ID dari Tribunnews, Rabu (19/6/2019).



Ia mengaku, meski telah berdebat cukup panjang dengan sang suami, tapi ia belum menemukan titik terang apakah lanjut berhijab atau tidak.

TRIBUN WIKI :Begini Cerita Perjuangan Najamuddin Hingga Terpilih Kembali Jadi Anggota Dewan Pangkep

Veronica Tan Ubah Total Penampilan Usai Dicerai & Ahok Nikahi Puput Nastiti Devi, Bandingkan!



Pemain film 'Merantau' ini menuturkan, setelah dirinya mendapatkan izin dari sang suami, ia pun mulai memperbaiki tidak hanya penampilan, tapi juga tingkah lakunya.



"Soalnya kan kalau pakai hijab itu, aku juga harus mengontrol diri aku dengan kelakuan yang akan aku lakukan sehari-hari," ungkapnya.



Ratna Galih



Dikutip dari wikipedia.org Ratna Galih Indriani lahir di Jakarta, 17 Maret 1988 adalah aktris dan model berkebangsaan Indonesia.



Karier



Galih mengawali karier di dunia hiburan sebagai model dan bintang iklan.



Kemudian mendapat beberapa peran pendukung di berbagai sinetron.



Namanya mulai dikenal publik setelah menjalin hubungan dengan Raffi Ahmad.



Meski hubungan mereka tidak berlangsung lama.



Nama Galih mulai melejit setelah membintangi komedi situasi Coffe Bean Show.



Tahun 2008, Galih bermain dalam film Hantu Ambulance.



Sebelumnya, Galih bermain dalam film yang dibintangi Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama (2006).



Dan terus berkarier di dunia akting hingga tahun 2012.



Setelah tahun 2012, Ratna Galih menikah dan fokus menjadi ibu rumah tangga serta berbisnis.



Sekarang Ratna Galih memiliki beberapa usaha termasuk bisnis dibidang Fashion, salah satunya Heaveninc dan Nuts-up.



Sekarang Ratna Galih beberapa kali masih muncul di acara-acara televisi sebagai bintang tamu talk show.



Kehidupan pribadi



Usai berpacaran dengan Raffi Ahmad, Galih sempat dikabarkan dekat dengan putra kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono.



Ratna mengakhiri perjalanan cintanya dengan Sawkani Jamhuri pada 26 Oktober 2012 di kota Mekkah, Arab Saudi.



Pernikahan mereka terkesan ditutup-tutupi, bahkan nyaris luput dari perhatian media.



Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu, Shelby Adhideva Sawkani (Juni 2013), Madiba Arga Sawkani (Juli 2014), dan Benjamin Ayyubi Sawkani (3 April 2016).



Biodata



Nama lahir: Ratna Galih Indriani

Panggilan: Ratna Galih



Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 17 Maret 1988



Pekerjaan: Aktris, model

Tahun aktif: 2003 - sekarang



Pasangan: Sawkani Jamhuri (menikah 2012)



Anak



Shelby Adhideva Sawkani

Madiba Arga Sawkani

Benjamin Ayyubi Sawkani



Orang tua



Ayah: Dodon Ruchian

Ibu: Syarifah Rosyah Alhasni



Instagram: @ratnagalih



Filmografi



2006 Cinta Pertama

2008 Hantu Ambulance

2009 Merantau





Televisi



2007 Romance

2007-2009 The Coffee Bean Show

2009 Seminggu Tanpa

2009 Siti of Angel

2010 Dago I'm in Love

2011 Distro Lovers

Lolly Brokoli Lolly

Gonzales; Ada Garuda di Dadaku

2012 Anissa dan Anissa

www.pacarsewaan.com

Ada Cinta Di Pakuan Express

2014-2015 Stasiun Cinta

2018-2019 Cinta yang Hilang



https://www.grid.id/read/ 041760078/kini-tampil-santun- dan-tertutup-ratna-galih- ternyata-pernah-ditentang- suami-untuk-berhijab?page=all





Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Subscribe YouTube Tribun Timur

Juga Follow IG resmi Tribun Timur