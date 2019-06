TRIBUNWIKI: Malindo Air Tergelincir, Simak Sejarah dan Ulasan Maskapai Ini

Atas kabar tersebut, Marlindo Air menjadi trending topic google, Jumat (21/6/2019).

Dilansir dari Tribunnews, pihak maskapai Malindo Air mengkonfirmasi penerbangan nomor OD-301 beregistrasi 9M-LCK, mengalami keluar dari landas pacu (runway excursion) pada saat berbelok sebelum lepas landas pada pukul 14.25 WIB di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, Bandung (BDO), Kamis (20/6/2019).



PR and Communication Department Malindo Air Andrea Liong menjelaskan, dalam pesawat berjenis Boeing 737-800NG itu, terdapat 122 orang yang terdiri dari 114 penumpang dan delapan anggota kru.

PENGUMUMAN Hasil SBMPTN 9 Juli 2019 Pukul 15.00, Segera Daftar https://ltmpt.ac.id/, 6 Poin Penting

PDIP Makassar Siapkan 3 Kader Maju Pilwali Makassar 2020

Semua penumpang dan awak pesawat kondisi selamat serta telah dievakuasi dengan aman. Saat ini, Malindo Air sedang mengatur rencana perjalanan penumpang."Malindo Air meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan ingin menegaskan kembali bahwa Malindo Air mengutamakan faktor keselamatan sebagai prioritas utama," kata Andrea dalam keterangan resmi perusahaan, Kamis (20/6/2019).Penumpang Tidak PanikMenurut pantauan Tribun Jabar, sejumlah orang yang tengah berkegiatan di Bandara Husein Sastranegara nampak biasa saja.Perwakilan petugas bagian informasi Bandara Husein Sastranegara, Rahma mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Evakuasi juga segera dilakukan."Tengah take off, tapi tidak apa-apa. Tidak ada korban jiwa. Penumpang lagi diamankan di satu titik," ujar Rahma, di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, dikutip dari Tribun Jabar, Kamis (20/6/2019).Rahma menuturkan, peristiwa tergelincir tersebut terjadi pada pukul 02.30 WIB. Dia belum bisa memastikan pesawat tersebut tujuan dari mana maupun penyebab pasti kejadian itu.Dilansir dari wikipedia, Malindo Airways adalah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berbasis di Malaysia.Maskapai ini merupakan perusahaan patungan antara Malaysia National Aerospace and Defence Industries (NADI) (51%) dan Lion Air dari Indonesia (49%).Nama 'Malindo' berasal dari nama negara masing-masing: Malaysia dan Indonesia.Pada awalnya Malindo Air direncanakan beroperasi pada tanggal 1 Mei 2013 dari terminal baru KLIA2.Akan tetapi, pihak Malindo Air memajukan tanggal peluncurannya menjadi pertengahan Maret 2013 dengan rute domestik.Malindo Air hanya menyediakan kursi kelas Ekonomi dan Bisnis.