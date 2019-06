TRIBUNWIKI: Gegerkan Penggemar Dengan Debut Solo Pertamanya, Simak Perjalanan Kariernya

Hal tersebut nyatanya, disebabkan oleh Kyungsoo atau D.O "EXO" yang akan memberikan hadiah untuk para penggemarnya.



Seperti diketahui Do Kyungsoo akan memenuhi tugas wajib militernya, tepatnya 1 Juli 2019.



Adapun hadiah yang akan diberikan kepada penggemarnya tersebut, yakni sebuah single solo pertamanya.

Proud of you baby Soo#GIFT_From_Kyungsoo," tulis akun @riskiana234."Kyungsoo : noh gw bakal ngeluarin single, makanya sabar dulu jangan langsung sedih aja kalo gw mau wamil , gw ga bakal Setega itu sama kalian," tulis akun @Annadks1.Dilansir dari Kompas.com, Pada 21 Juni 2019, OSEN merilis laporan eksklusif tentang rencana D.O merilis lagu melalui SM STATION.Terakhir kali ia meluncurkan lagu solo, yakni pada 2014 lalu. Ketika itu, D.O menyanyikan lagu tema atau soundtrack drama yang ia bintangi berjudul Cart.Ini akan dirilis melalui SM STATION," kata seorang sumber dari SM Entertainment.Sebelumnya, SM mengumumkan bahwa D.O akan menjalankan wajib militer lebih cepat dari waktunya.Dengan begitu, D.O akan menjadi member EXO yang kedua yang masuk wamil setelah Xiumin sudah memulai tugas negaranya pada 7 Mei 2019 lalu.Sebelum itu, Xiumin juga merilis trek solo melalui SM STATION.Siapa Do Kyungsoo?Dilansir dari wikipedia, Do Kyung-soo lahir 12 Januari 1993.Ia lebih dikenal dengan nama panggungnya D.O.Ia adalah penyanyi dan aktor Korea Selatan.Ia dikenal sebagai anggota dan salah satu vokalis utama grup penyanyi laki-laki Tiongkok-Korea Selatan EXO Selain melakukan kegiatan bersama grupnya, D.O.Ia juga membintangi berbagai drama televisi dan film seperti Pure Love (2016), My Annoying Brother (2016), Swing Kids (2018), dan 100 Days My Prince (2018)1993-2011: Pra-debutD.O. dilahirkan di Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada tanggal 12 Januari 1993.Pada tahun 2010, D.O. mengikuti audisi SM Entertainment setelah memenangkan kompetisi menyanyi.Ia menampilkan lagu "Anticipation" oleh Na Yoon-kwon dan "My Story" oleh Brown Eyed Soul pada audisi tersebut.Setelahnya ia menjadi trainee SM Entertainment pada dua tahun terakhir masa SMA. D.O. secara resmi diperkenalkan menjadi anggota ke-delepan boygroup EXO pada tanggal 30 Januari 2012.2012-sekarang: Debut dengan EXOEXO debut pada 2011 SBS Gayo Daejun pada tahun 29 Desember 2011.SM Entertainment merilis berita untuk mengumumkan boyband yang direncanakan akan debut pada Maret atau April 2011.Berita ini tidak dipermukaan sampai 11 Desember 2011, ketika SM Entertainment memperkenalkan anggota boyband yang baru itu dalam trailer secara individual.D.O. muncul dalam trailer pada tanggal 24 Februari 2012.Prolog single "What Is Love" yang hanya dinyanyikan oleh dirinya dan Baekhyun, dirilis pada 30 Januari 2012.Grup ini merilis prolog single kedua yang berjudul "History" pada 9 Maret 2012.EXO menyelenggarakan showcase pre-debut pertama di Seoul's Olympic Stadium, pada 31 Maret 2012, seratus hari setelah EXO debut trailer pertama mereka pada 21 Desember 2011.Sekitar 3000 penggemar dari 8000 pelamar dipilih untuk menghadiri penampilan mereka.Grup ini mengadakan showcase kedua dan konferensi pers pertama mereka di Aula Besar dari University of International Business and Economics di Beijing, Cina pada 1 April 2012.Debut resmi tunggal single "Mama" dirilis pada tanggal 8 April 2012, diikuti dengan sebuah EP, Mama, pada 9 April 2012.Pada 8 April 2012, EXO-K menampilkan penampilan pertama mereka di program musik The Music Trend.KolaborasiPada 24 April 2012, bersama dengan EXO-M Lu Han,BoA, Kangta, TVXQ, Girls' Generation Taeyeon, Super Junior Yesung, SHINee Jonghyun dan f(x) Luna.Mereka merilis OST untuk I AM. berjudul "Dear My Family.Juni 2013 D.O berkolaborasi di album terbaru f(x) "Pink Tape" dengan lagu berjudul "Goodbye Summer".Solo KarierPada tahun 2014, D.O resmi menjadi aktor dengan nama Do Kyungsoo.Film layar lebar perdananya berjudul Cart. Dia juga berpartisipasi menyanyikan lagu berjudul "Scream" yang merupakan OST film Cart.Pertengahan tahun D.O membintangi drama perdananya It's Okay, That's Love bersama Jo In-sung dan Gong Hyo-jin.Data diri:Nama: D.O.Nama Lahir: Do Kyung-sooInstagram: @kyungsoosofficialLahir: Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan, 12 Januari 1993Pekerjaan: Penyanyi, AktorKarier: musikGenre: K-pop, R&BInstrumen: VokalTahun aktif: 2012–sekarangLabel: S.M. EntertainmentArtis terkait: EXOEXO-KSM TownFilm2014 Cart2016 Pure Love2016 Brother2017 Underdog2017 With God2017 Room 72018 Swing Kids Rho Ki SooDrama2012 To The Beautiful You2014 It's Okay, That's Love2015 EXO Next Door2015 Hello Monster2015 Be Positive2018 100 Days My Prince TVNDiskografi2012 Dear My Family I AM.2013 Goodbye Summer Pink Tape2014 Scream Cart OST2016 Don't Worry (bersama Jo Jung-suk) Brother OSTPenghargaan Film Blue Dragon untuk Aktor Pendatang Baru Terbaik 2017 · My Annoying BrotherPenghargaan Seni Baeksang untuk Kategori Film: Aktor Terpopuler 2017, 2016 · My Annoying Brother, Pure LovePenghargaan Seni Baeksang untuk Aktor Terpopuler 2019