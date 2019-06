TRIBUNWIKI: Diperbincangkan Karena Tenteng Tas Mahal, Siapa Deepika Padukone?

Salah satu artis yang saat ni menjadi perbincangan adalah Deepika Padukone.



Aktris yang kerap berada akting dengan Sharukhan ini mencuri perhatian publik dengan gaya fesyennya.



Seperti yang terjadi baru-baru ini. Sebuat tas yang ditentengnya tertangkap kamera saat beradi di bandara Mumbai.



Dilansir dari Tribunnews Bogos, Deepika Padukone baru saja pulang dari menghadiri acara di London, Inggris.

Chhappak merupakan drama biografi berdasarkan pada kehidupan korban serangan air keras, Laxmi Aggarwal.Selain Deepika Padukone, film yang akan tayang tahun ini juga dibintangi Vikrant Massey.Bagaimana perjalanan karir Deepika?Dilansir dari wikipedia, Deepika Padukone lahir di Kopenhagen, Denmark, 5 Januari 1986 adalah seorang peragawati dan aktris film India.Ia membangun kariernya yang sukses di film-film Bollywood, dan dikutip dalam media sebagai salah satu selebriti India paling atraktif dan populer.Padukone, putri dari pemain badminton Prakash Padukone, lahir di Copenhagen dan dibesarkan di Bangalore.Sebagai remaja, ia bermain badminton dalam kejuaraan tingkat nasional, namun meninggalkan kariernya dalam olahraga untuk menjadi peragawati mode.Ia kemudian menjadi pemeran film, dan membuat debut aktingnya pada 2006 sebagai karakter tituler pada film Kannada Aishwarya.Padukone kemudian memainkan peran ganda dalam perilisan Bollywood pertamanya — blockbuster 2007 Om Shanti Om — dan memenangkan Penghargaan Filmfare untuk Debut Perempuan Terbaik.Padukone mendapatkan pujian karena memerankan peran perempuan utama pada film percintaan 2009 Love Aaj Kal dan film drama 2010 Lafangey Parindey, namun penampilannya dalam film komedi percintaan 2008 Bachna Ae Haseeno dan film komedi 2010 Housefull mendapatkan tanggapan negatif.Ia menyusulnya dengan peran dalam serial film yang tidak sukses secara kommersial yang gagal untuk meninggikan kariernya.Film hit box office 2012 Cocktail menandai titik kenaikan yang signifikan dalam kariernya, membuatnya mendapatkan sambutan dari para kritikus dan mendapatkan nominasi Aktris Terbaik pada beberapa acara penghargaan.Pada 2013, Padukone membangun dirinya sebagai aktris utama pada sinema Hindi dengan memainkan peran utama pada film komedi Yeh Jawaani Hai Deewani dan Chennai Express (keduanya meraih peringkat pada film-film Bollywood dengan keuntungan tertinggi sepanjang masa), dan memenangkan Penghargaan Filmfare untuk Aktris Terbaik karena penampilannya pada film percintaan tragis Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela.Selain berkarier akting, Padukone berpartisipasi dalam acara panggung, menulis kolum pada sebuah surat kabar India, dan menjadi duta besar selebriti berpengaruh untuk merek-merek dan produk-produk.Kehidupan di luar layarnya menjadi subjek pengabaran tabloid di India.Padukone di sebuah acara untuk Van Heusen 2014 Wartawan Vir Sanghvi, pada tahun 2013, dijelaskan Padukone sebagai "kuat, seseorang yang membuat keputusan sendiri, dan memiliki motivasi dalam dirinya."Dia sangat dikenal di media sebagai seorang profesional, pemain disiplin, yang " kerja diutamakan atas segala sesuatu yang lain."Dia mengambil kritik dalam langkahnya, mengakui keterbatasan dan perjuang nya untuk bekerja keras pada mendapatkan yang lebih baik.Dia menangani pujian dengan ketenangan yang sama.Padukone telah mempertahankan akun Twitter sejak 2010, dan meluncurkan halaman Facebook resmi pada tahun 2013.Dia adalah aktris India yang paling diikuti di Twitter dan aktor India yang paling disukai di sosial media.Salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Bollywood, Padukone dianggap sebagai salah satu selebriti yang paling populer dan tinggi-profil di India.Menganalisis kariernya, Reuters diterbitkan bahwa setelah membuat debut sukses dengan Om Shanti Om , ia tampil dalam serangkaian film yang kritikus diberi label sebagai "kayu" dan "mengejek aksen nya."Dari 2012 hingga 2015, dia telah tampil di edisi India dari Forbes ' "Celebrity 100," daftar berdasarkan laba dan popularitas selebriti India.Dia peringkat di antara top 25 setiap tahun, memuncak pada posisi kedelapan pada tahun 2014 dengan pendapatan tahunan diperkirakan ₹ 672 juta (US $ 9.900.000).Padukone dianggap sebagai simbol seks dan ikon gaya India - media mengutip sosoknya, tinggi 1,74 m (5 ft 8 1/2 in), senyum, dan mata seperti ciri-ciri fisik khas nya aktris peringkat tinggi di berbagai daftar selebriti India yang paling menarik pada tahun 2008.Ia menduduki "Hot 100" daftar India Maxim, dan pada tahun 2012, dia bernama "Paling Cantik Wanita India" oleh edisi India majalah People.Padukone menduduki peringkat pertama di The Times of India daftar dari "Kebanyakan Wanita Diinginkan" pada tahun 2012 dan 2013, setelah peringkat ketiga dan keempat, masing-masing, selama dua tahun sebelumnya.Pada tahun 2010 dan 2014, dia dinobatkan sebagai "Dunia Wanita Terseksi" oleh edisi India FHM.Dia memiliki tambahan ditampilkan dalam majalah UK daftar "dunia Sexiest Asian Women" Timur Eye 2009-2013, peringkat di antara sepuluh setiap tahun.Pada tahun 2013, Filmfare dinyatakan sebagai pemenang dari "Paling Fashionable Star" jajak pendapat, dan dikreditkan sebagai salah satu dari "beberapa aktris yang eksperimen dengan warna, luka dan siluet."Dalam buku kebugaran The Four-minggu Countdown Diet, aktris dikutip oleh Namita Jain sebagai "model peran utama untuk gaya hidup sehat, fit dan aktif."Data diri:Nama: Deepika PadukoneInstagram: @deepikapadukoneLahir: Kopenhagen, Denmark, 5 Januari 1986Kebangsaan: IndiaPekerjaan: AktrisTahun aktif: 2006 – sekarangPasangan: Ranveer Singh (m. 2018)Orangtua:Prakash Padukone (ayah)Daftar Film:Aishwarya (2006)Om Shanti Om (2007)Bachna Ae Haseeno (2008)Chandni Chowk to China (2009)Billu (2009)Love Aaj Kal (2009)Main Aurr Mrs Khanna (2009)Karthik Calling Karthik (2010)Housefull (2010)Lafangey Parindey (2010)Break Ke Baad (2010)Khelein Hum Jee Jaan Sey (2010)Dum Maaro Dum (2011)Aarakshan (2011)Desi Boyz (2011)Cocktail (2012)Race 2 (2013)Bombay Talkies (2013)Yeh Jawaani Hai Deewani (2013)Chennai Express (2013)Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (2013)Kochadaiiyaan (2014)Finding Fanny (2014)Happy New Year (2014)My Choice (2015)Piku (2015)Tamasha (2015)Bajirao Mastani (2015)XXX: Return of Xander Cage (2017)Raabta (2017)Padmaavat (2018)Zero Film yang belum dirilis (2018). (*)