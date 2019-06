Sisa 10 Hari, Yuk Serbu Promo Back to School di Gramedia Makassar

Promo ini dimulai sejak (1-31/6/2019) dengan tagline Ceria ke Sekolah #BersamaGramedia.



Adapun promo yang diberikan seperti paket back to school dari Rp 585 sisa Rp 285.

Dalam paket ini berisi buku tulis, eversac backpack, pencil, 3pcs doru school socks, vos mini notes, dan colour pencil.

Buku pelajaran diskon 15%, teeny teensy bags diskon 30%, teeny teensy socks buy 2 get 3, teeny teensy plush diskon 30%.Selanjutnya ada doru socks buy 2 get 1 free, board games discount 25% danKejutan back to school di aplikasi My Value denga mendownload aplikasi My Value, tunjukkan struk belanja di Gramedia minimum Rp 400 ribu di coustomer service dan klik Banner Gramedia Back to School pada aplikasi My Value dan tukarkan dengan voucher total jutaan rupiah.Promo IT & Stationery ada Staedtler luna coloured pencil permanent 24 dari Rp 72.300 sisa Rp 55.200. Staedtler double hole tub sharpener round cyan dari Rp 30.300 sisa Rp 23.100. Staedtler dari Rp 145.700 sisa Rp 111.100.Selain itu juga tersedia promo tas eversac disc up to 40% dan doraemon series disc up to 80%.Platinum Tixx Ballpoint 2 pcs (black+ multi color) dari Rp 51.100 sisa Rp 49.400 dan Swordfish Shielded Eraser dari Rp 22.800 sisa Rp 18.400.Deli felt pen 12c dari Rp 19.400 sisa Rp 14.500 serta Deli ARC School Glue Stick dari Rp 13.500 sisa Rp 10.100.