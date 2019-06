Promo Akhir Pekan, Berikut Produk Turun Harga di Alfamidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Promo JSM akhir pekan kembali digelar di Alfamidi.



Promo belanja hemat ini berlaku selama tiga hari saja, Jumat-Minggu (21-23/Juni/2019).



Informasi Marketing Manager Alfamidi Sulselbar, Bachri Baharuddin kepada Wartawan Tribun Timur, promo berlaku untuk sejumlah produk, yakni buah segar hingga makanan cepat saji.



"Promo ini seharusnya dimanfaatkan masyarakat sebab akan menjadi penawaran spesial di akhir pekan," katanya, Jumat (21/6/2019).

Adapun beberapa produk yang masuk dalam promo tersebut antara lain, Anggur Red Globe dari Rp 7.090/100g menjadi Rp 6.790. RRT Apel Fuji dari Rp 6.430 menjadi Rp 5.590.



Makanan kemasan siap saja juga promo, Champ Chicken Nugget 500 g Rp 37.900. Champ Chicken Sausage Rp 21.900. Belfoods Favorite Chicken Nugget Ceria 500 g Rp 45.900.



Cimory Yogurt 4x70 ml All Variant Rp 7.400. Frisian Flag 123/456 BOx 400 g All Variant Rp 39.900. Mentos Roll 37 g Rp 5 ribu /2pcs berlaku variant yang sama.



Promo juga berlaku untuk Chic Choc 55 g Rp 11.500 per 2pcs. Mr Hottest Maiots Tortilla BBQ, Balado 140 g Rp 13.400 per 2pcs.



Mie Sedaap Ayam spesial 69 g, Kari Spesial 75 g, Ayam Bawang 70 g, Kari Ayam 72 g Rp 11.500 per 5pcs.

Berlaku juga Alfamidi Pencuci piring Lemon, Lime 800ml Rp 7.500. Super Wings Mini Figure Ast Rp 19.900. Maisto Fresh Metal Diecast Ast Rp 16.900.



Bear Brand Gold Malt, Teh Putiih Can 140 ml Rp 14.000 per 2 pcs. Sunsilk Shampoo 170 ml All Variant Rp 15.900 kecuali Hairfall, Thick and Long.



"Bayar pakai Gopay produk JSM minimal Rp 30 ribu dapat voucher belanja Rp 10 ribu," tutur Bachri.



Info lebih lanjut Follow Twitter Alfamidi_ku, Fanpage Alfamidi Ku, Instagram @alfamidi_ku, Line Official Account Alfamidi. (*)



Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

