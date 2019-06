TRIBUNWIKI: Penggemar Gaungkan #SayZimzalabim, Ini Lirik dan Video Klipnya, Lagu Terbaru Red Velvet

at dari beberapa jam sebelum dirilisnya music video tersebut antusias para fans sudah mulai dinampakkan dengan trendingnya hastag #SayZimzalabim, Rabu (19/6/2019).

Usai dirilis pun, Girlgrup asuhan SM Entertainment kembali menjadi trending topic twitter dengan para personil yang menjadi sorotan publik karena aksi dancer hingga nyanyianya dalam music video tersebut.

Hingga pada Kamis (20/6/2019), Red Velvet kembali menjadi trending topic dengan pembahasan lirik lagu Zimzalabim.

Dilansir dari Tribun Solo, lagu dan video musiknya resmi rilis pada Rabu (19/6/2019) sore.

Lagu 'Zimzalabim' ini merupakan lagu dari album 'The ReVe Festival: Day 1'.

Lagu dibuat oleh Daniel Caesar, Ludwig Lindell, Olof Lindskog, dan Hayley Aitken.

Sementara lirik ditulis oleh Lee Seu Ran.

Terlihat pada video musik 'Zimzalabim', para member Red Velvet, Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri, yang terlihat menaiki beragam wahana dengan senangnya.

Konsep warna-warni juga makin membuat video musik ini menarik.

Simak video klipnya di bawah ini:

Dengarkan juga di Spotify:

Red Velvet – Zimzalabim

Hoo Hahaha

Are you ready for this

Zimzalabim

amgeona geona geona jjoccda jichiji ma

neul bara bara barabwassja kkumi anya

neol kkeonae kkeonae kkeonae jinjja ne mameul bwa

mwol wonhae wonhae wonhae Tell me

sinnaneun harul mandeureo bolkka

nemonan jigu wiro

geokjeongeun modu deonjyeo

Nananana nanananana higher

ipsure pieonaneun

jumune neoreul matgyeo

Nananana nanananana ha

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

eomeo eomeo eomeo hwaljjak usneun neol bwa

neomu neomu neomu kkamjjak nollajin ma

geuge baro neoya

jumuneul oeneun sungan nugudeun haengbokhaejyeo

Nananana nanananana higher

teure bakhin sesang sogeseo

gildeuryeojin neon maeil manyang deomdeom

nal ttara haebwa mwo deo piryohae

Hey girls A-ha

You ready Oh yeah

neo mollae jachwireul gamchun kkumeul chajaseo

dallyeobolkka hamkkehaejwo Boys

jangnanseureoun moksoriro

maeumkkeot oechyeo modu ijgo

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

byeolbit gadeukhan nuneul bwa

nuguboda bichna boseokcheoreom banjjak

Oh meolliseo hemaejin ma

nunbusige bichna useobwa deo hwaljjak

kkumeun ne ane issneun geol

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Nanananana nananana

Nanananana nananana

Nanananana nananana

Nanananana nananana

Terjemah Bahasa Inggris

Hoo Hahaha

Are you ready for this

Zimzalabim

Do not get tired of choking or chasing.

It's not a dream to look at.

Take me out of here.

What do you want to want Tell me

I'll make you excited.

Top of the square

Throw all your worries

Nananana nanananana higher

Blooming in the lips

Leave your order for you

Nananana nanananana ha

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Oh, look at you.

Do not be too surprised

That's you.

Everyone gets happy when you place an order

Nananana nanananana higher

In a stereotyped world

You are the one who is domesticated.

Follow me. I need more.

Hey girls A-ha

You ready Oh yeah

Looking for a dream that you have hidden away

Let's go play together Boys

In a mischievous voice

Shout it out and forget it all.

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Look at the star-studded eyes.

Shine like a jewel more than anyone

Oh do not wander from a distance

Smile shining brightly more open

The dream is in you.

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Zimzalabim Zim-zimzalabim

Zim-zimzalabim Zim-zim

Nanananana nananana

Nanananana nananana

Nanananana nananana

Nanananana nananana

Sumber berita: https://solo.tribunnews.com/amp/2019/06/19/red-velvet-rilis-video-klip-zimzalabim-ini-lirik-lengkap-dengan-terjemahnya?page=all

Sumber foto: Koreaboo

Red Velvet luncurkan singel Zimzalabim