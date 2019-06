TRIBUNWIKI: Lirik dan Video Lagu Stray Kids - Side Effects, Lengkap dengan Cara Downloadnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nama Stray Kids tengah menjadi trending pada Google, Kamis (25/6/2019).

Stray Kids merupakan salah satu grup band asuhan JYP Entertainment.

Lagu "Side Effects" merupakan lagu milik Stray Kids.

Lagu tersebut berada dalam mini album terbaru mereka berjudul "Cle 2: Yellow Wood".

Dilansir dari Tribunnews berikut ini lirik dan video clip lagu "Side Effects" dari Stray Kids:

"Side Effects" dari Stray Kids

nal mitgoseo nal deonjyeosseo

hajiman wae hwipsseulligo isseulkka

nal mitgoseo nal deonjyeosseo

hajiman wae apeugiman han geolkka

da bikyeo (sasil nan)

naega maja (museopda)

da dugo bwa (hal su inna?)

geu maldeureul jikiji mothalkka duryeopda

jeomjeom nan dallajyeo wae

angwa bakki dallajyeo ganeunde

muldeureoganeun nan jigeum

meori apeuda

meori apeuda

meori apeuda

nal mitgoseo nal deonjyeosseo

hajiman wae hwipsseulligo isseulkka

nal mitgoseo nal deonjyeosseo

hajiman wae apeugiman han geolkka

a jamkkan na isanghae wae chojeomi heuryeo

wae an kkeutna buranhan soriga gyesok deullyeo

yeogiseodo nan gyesok

paegi neomchyeo da igyeonael geora mideosseo

gaekgido ijen mot beotyeo

neomu swipge bwaseo deo apeun geolkka

an byeonhanda baeknal Yah

oechyeo daedeon naega wae

jubyeon sanghwang ttara

sudo eopsi byeonhago inneun geolkka

geunyang tuk geondeurigo jinagan sarami

nugunyae ttara

wae nae baneungdo dallajilkka

nan tto naega johaya rideum tadeon gogae

namdeul ttara rideum tage dwae

ireoda chwihyangdo dallajilkka

meori apeuda

meori apeuda

meori apeuda

geunjagamiraneun aryageul

ibe jibeosamkyeo (kkulkkeokkkulkkeok)

neomu manhi meogeonna

ijen yonggibodaneun geokjeong (deoldeoldeoldeol)

da byeonhaegago isseo

hanabuteo yeolkkaji modu (jeomjeom jeomjeom)

nae uijiwan sanggwaneopsi ollaoneun bujagyong

No no no no

a jamkkan na isanghae wae chojeomi heuryeo

wae an kkeutna buranhan soriga gyesok deullyeo

yeogiseodo nan gyesok

paegi neomchyeo da igyeonael geora mideosseo

gaekgido ijen mot beotyeo

neomu swipge bwaseo deo apeun geolkka

meori apeuda

meori apeuda

meori apeuda

meori apeuda

Cara Download MP3 Stray Kids - Side Effects via Spotify

Spotify merupakan platform yang menyediakan lagu dari semua negara di dunia termasuk Indonesia.

Kelebihan mengunduh lagu dari Spotify adalah dapat kamu dengarkan lagu tersebut secara offline atau tanpa koneksi internet.

Sebelum menggunakan fitur download yang ada di Spotify, kamu harus beralih ke akun premium atau berlangganan.

Biaya berlangganan pertama bisa didapatkan hanya dengan Rp 4.990 dan kemudian Rp 49.990/ bulan setelahnya jika membayar dengan kartu Visa, MasterCard, dan American Express.

Kamu juga bisa menggunakan kartu im3 Oreedo, XL, Smartfren, Tri, dan Telkomsel dengan harga Rp 54.990/bulan dan dapat berhenti berlangganan kapan pun kamu mau.

Setelah berpindah ke akun premium, kamu bisa mencari lagu dan tahan playlist atau album tersebut hingga muncul tulisan Download.

Tap tulisan 'download' dan tunggu hingga proses mengunduh selesai.

Setelah selesai mengunduh, kamu bisa mendengarkan lagu tersebut di manap un dan kapanpun walau tanpa koneksi internet atau secara offline.

Berikut Link Stream atau Download Lagu Side Effects

https://open.spotify.com/track/1BiXkuVBXz9IzP7210Zo9I?si=iKBZVgCCSyuuLjSxO2mwPQ

Video clip:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Download Lagu Stray Kids - Side Effects, Lengkap dengan Lirik dan Video Clip, http://www.tribunnews.com/seleb/2019/06/20/download-lagu-stray-kids-side-effects-lengkap-dengan-lirik-dan-video-clip.