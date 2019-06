Rayakan Anniversary ke-3, Ini Rangkaian Kegiatan Swiss-Belhotel Makassar

FOTO: Charles and Keith MaRI Hadirkan Aneka Koleksi Terbaru

Selain kegiatan sosial donor darah, dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-3, Debi Sugianto mengatakan, manajemen Swiss-Belhotel Makassar juga mengajak seluruh karyawan untuk menceritakan pengalamannya di dinding "Tell Us Your Journey" yang terletak di pintu masuk ruang karyawan.

"Kami senang membaca cerita pengalaman para karyawan selama 3 tahun berdirinya Swiss-Belhotel Makassar," HRM Swiss-Belhotel Makassar Devi Sugianto.

Dengan target terkumpulnya 250 kantong darah, Tamy berharap kegiatan sosial itu bisa membantu dan menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan.Hal yang sama diungkapkan HRM Swiss-Belhotel Makassar Devi Sugianto.