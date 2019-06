25 Peserta akan Ramaikan Beauty Class Bersama Make Over di MTC Karebosi

Dean Ekaningsih sebagai profesional makeup artist dari Make Over akan hadir memberikan tips-tips cara merias wajah (makeup) dalam Ritelaku Beauty Class With Make Over di MTC Foodcourt.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sebanyak 25 peserta mengkonfirmasi keikutsertaannya di Beauty Class bersama Make Over, di Foodcourt, lantai 4 MTC, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/6/2019) mendatang.



Kelas kecantikan gelaran Ritelaku dan MTC ini mengambil tema Glam Look bersama make up artist dari brand Make Over, Dean Ekaningsih.



Dean Ekaningsih tak hanya hadir sebagai pembicara, namun sekaligus konsultan kecantikan bagi peserta yang ingin sharing mengenai make up dan lainnya.

Pendaftaran Sistem Zonasi Berakhir Besok di SMAN 1 Barru

Wali Kota Palu Minta Dinas Dukcapil Jadi Instansi Vertikal

Peserta juga berkesempatan mendapatkan tips praktis merias wajah agar tampil cantik dan glamour.



Demikian disampaikan Direktur Utama PT Tosan Permai Lestari Binsar J kepada Tribun Timur, Kamis (20/6/2019).



Ia mengatakan, dua minggu lalu panitia gencar mengajak ibu-ibu muda dan milenial untuk bergabung.



"Hingga kini informasi dari panitia, kurang lebih 25 peserta mengkonfirmasikan kehadirannya," katanya.



Lebih lanjut, Binsar menjelaskan Dean Ekaningsih, akan memberikan tips dan cara merias wajah dengan menggunakan produk kecantikan Make Over.



"Pokoknya acara ini spesial dan kita tentu kita harap semua berjalan sesuai rencana serta yang terpenting peserta puas," ujarnya.

Polres Mamasa Siapkan 259 Personel Amankan Pilkades Serentak

TRIBUNWIKI: Ini Profil Widy Vierra, Kini Pilih Solo Karier Ketimbang Jadi Vokalis Band



Binsar menambahkan, untuk mengikuti Ritelaku Beauty Class With Make Over ini, peserta bisa memesan Voucher Workshop seharga Rp 200 ribu.



Voucher Workshop tersebut dapat dipesan melalui aplikasi Ritelaku bagi pengguna android dan dapat melalui link tiket.ritelaku.com untuk pengguna IOs.



"Voucher tersebut dapat ditukar dengan Voucher Belanja produk Make Over senilai Rp 200 ribu. Jadi selain dapat ilmunya, produknya juga dapat sehingga sayang sekali untuk dilewatkan," ujarnya.



Informasi lebih lengkap hubungi 0811 4410 235 atau 0811 4410 213.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit