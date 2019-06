Tujuh Pejabat Pemprov Sulsel Siap-siap Dicopot!

Juga Dinas Perumahan dijabat Bakti Haruni, Dinas PSDA dijabat Andi Darmawan Bintang, Dinas Pendidikan dijabat Irman YL, dan Sekwan Sulsel dijabat Muh Jabir.

Dilarang Pakai Trawl, Ratusan Nelayan Curhat ke Kapolres Bone

Taufan Pawe Raih Penghargaan STIE Nobel karena Teori Telapak Kaki

-- Enam OPD, Plus Biro Umum

Saat ini, semua OPD yang menjadi perhatian KPK sudah diketahui oleh Gubernur.

Bahkan OPD yang dinilai berkinerja buruk juga sudah masuk dalam catatan Gubernur.

Salim AR mengatakan bahwa ada OPD diluar dari enam OPD ini menjadi perhatian Gubernur, dia adalah Biro Umum dijabat Hatta.

"Kita sudah layangkan ke Pak Hub, LHPnya. hasilnya sudah didorong ke pak gubernur," katanya.

Adapun kabupaten kota menjadi perhatian KPK, yakni Soppeng dan Wajo.

--- Reaksi Gubernur

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah rupanya tidak pandang bulu, ia menegaskan semua yang mengancam pemerintahan akan dicopot dari jabatannya.

"Kita copot semua," ujarnya.

Dicontohkan Nurdin, setelah Bapenda Sulsel ia copot. Satu persatu persoalan di Pemprov Sulsel mulai muncul.

Bapenda sebelumnya dijabat Tautoto Tanaranggina. Kini dijabat Andi Sumardi, kakak kandung Wagub Sulsel.

Pengawasan internal pemerintah tentu harus kuat dan profesional dalam menjalankan rod pemerintahan.

"Pentinh itu untuk menjadi filter pemerintahan, kedua mereka harus menghargai auditornya, ngapain kasih tugas, kasih biaya, untuk audit terus hasilnya tidak jelas," tegas Nurdin.

Khusus pejabat yang telah masuk laporannya ini atau tujuh pimpinan OPD ini sudah pasti akan dicopot.

"Sekarang yang berkasus hukum itu tidak boleh, karena yang begini ini harus di stop. Kita ingin pemerintaham bersih. Kegiatan-kegiatan yang nantinya jadi kasus hukum itu harus dihindari," tambahnya.

Lantas bagaimana dengan OPD yang ada sekarang?

"Saat ini kita sudah fokus kerja kok, nanti kalau ada yang tidak jalan lagi dan tak sesuai harapan kita copot lagi. No action, take over, begitu," Nurdin menambahkan. (*)

Laporan wartawan

, Saldy