Luna Maya Pamer Gaya Rambut Baru, Netizen Salfok Malah Tandai Faisal Nasamuddin, Ada Apa?

Luna Maya Pamer Gaya Rambut Baru, Netizen Salfokus MalahTandai Faisal Nasamuddin, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktris sinetron dan filem layar lebar Indonesia, Luna Maya kembali menjadi sorotan.

Terbaru, saat Luna Maya membagikan foto terbaru di Instagram pribadinya.

Wanita kelahiran 26 Agustus 1983 ini ternyata pamer gaya Rambut terbarunya.

Rambutnya kini kriting gantung dengan warna pirang dan cokelat tua.

Perubahan gaya Rambut Luna Maya tersebut dalam rangka menyambut musim panas.

Hal tersebut sebagaimana keterangan yang ditulis Luna Maya pada fotonya tersebut.

New hair and ready for summer (rambut baru dan siap untuk musim panas)," tulis Luna pada keterangan fotonya tersebut.

Hingga saat ini foto gaya Rambut terbaru mantan kekasih Reino Barack tersebut telah disukai 150 ribu lebih.

Postingan tersebut juga mendapat beragam komentar dari para pengikutnya.

