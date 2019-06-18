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TRIBUNWIKI: Oppo di DPRD Takalar, Ini Profil Amiruddin Mami
Amiruddin Mami, terpilih untuk kedua kalinya, di Daerah Pemilihan (Dapil) III Takalar meliputi, Kecamatan Galesong, Galesong Utara.
TRIBUNTAKALAR.COM, TAKALAR - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Amiruddin Mami, kembali terpilih menjadi anggota DPRD Takalar.
Amiruddin Mami, terpilih untuk kedua kalinya, di Daerah Pemilihan (Dapil) III Takalar meliputi, Kecamatan Galesong, Galesong Utara, dan Galesong Selatan.
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Ia merupakan satu-satunya politisi PDIP yang terpilih di Dapil III Takalar.
Berikut Biodata Amiruddin Mami
Nama lengkap: H Amiruddin Mami SE.
Lahir: 31 Desember 1978
Status : Menikah
Istri: Hj Ernawati Amiruddin
Riwayat Pendidikan:
-SD Negeri Beba.
-SMP Negeri Bontolebang.
-SMA YPLP PGRI 1 Balangboddong.
-S1 STIE LPI Makassar.
Pengalaman Organisasi:
- Ketua Himpunan Pengusaha kayu Indonesia (HIPKI) Kabupaten Takalar.
- Pengurus Pemkab PBVSI Kabupaten Takalar.
- Bendahara Yayasan Pengusaha Kayu Galesong (YPKG), Kabupaten Takalar.
Riwayat Pekerjaan:
- Direktur UD Syahrul Putra Pratama 1996-2009
- Ketua DPC PDI Perjuangan
- Anggota DPRD Takalar 2014-2019
- Anggota DPRD Takalar 2019-2024
Sosial Media.
Facebook: Amiruddin Mami
Instagram: amiruddin mami
Line: 081340207878
Laporan wartawan TribunTakalar.com, Darullah, @uul_darullah_3bun.
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