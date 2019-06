TRIBUNWIKI: Petinju MGM Tyson Fury Berhasil Tumbangkan Lawannya, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- MGM Grand Garden Arena, Amerika Serikat, pada Sabtu (15/6/2019) kembali digelar.

Kompetisi tinju kelas berat tersebut mempertemukan dua petinju yang sama-sama belum pernah mengalami kekalahan sepanjang karier mereka, Tyson Fury dan Tom Schwarz.

Dalam laga tersebut Tyson Fury (Inggris) berhasil mengalahkan Tom Schwars.

Keduanya memiliki berpandingan rekor yang berbeda.

Tyson Fury punya rekor bertanding 27 kali menang sekali draw, sedangkan Tom Schwarz (Jerman) selalu menang dalam 24 laga yang sudah dijalani.

Setelah melalui duel selama dua ronde saja, Tyson Fury akhirnya mampu meraih kemenangan secara technical knock out (TKO)

Dengan hasil ini, maka The Gipsy King berhak mendapatkan kembali sabuk lineal heavyweight championship of the world sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkannya.

Atas kehebatannya tersebut, namanya juga menjadi trending topic twitter, Senin (17/6/2019),

Siapa Tyson Fury?

Dilansir dari wikipedia, Tyson Luke Fury adalah petinju profesional Inggris.