TRIBUN-TIMUR.COM - Soekarno Tak Pernah Sentuh Istri Pertamanya Siti Oetari Tjokroaminoto, Hubungan dengan Maia Estianty

Siapa yang tak kenal sosok Maia Estianty?

Selain karena karya, Musisi dan penyanyi ini selalu jadi perhatian gegara kisah cintanya.

Mulai dari perceraiannya dengan Ahmad Dhani hingga pernikahan dengan konglomerat Irwan Mussry.

Namun kali ini bukan lagi tentang kisah percintaannya, namun lebih kepada terkuaknya sosok sang nenek, Siti Oetari Tjokroaminoto.

Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Oetari ternyata bukanlah seorang perempuan biasa.

Ia merupakan anak sulung dari H.O.S Tjokroaminoto sekaligus istri pertama dari Presiden RI Soekarno.

"My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno....

Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno.

Sementara itu, dikutip GridHot.ID dai Kompas.com, H.O.S Tjokroaminoto merupakan seorang guru yang dihormati oleh Soekarno.

Tinggal bertahun-tahun di rumah H.O.S Tjokroaminoto membuat pria yang bernama kecil Kusno itu jatuh hati kepada putri sulung H.O.S Tjokroaminoto, Oetari.