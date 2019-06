Mulai Tayang Senin-Jumat di Trans TV, Simak Sinopsis Drakor Cheese In The Trap Episode 1

Cheese In The Trap

Mulai Tayang Senin-Jumat di TRANS TV, Simak Sinopsis Cheese In The Trap Episode 1

TRIBUN-TIMUR.COM,- Kamu suka nonton drama Korea? Nih Tribun Timur sajikan sinopsis Cheese In The Trap episode 1 yang mulai tayang di Trans TV mulai hari ini.

Cheese In The Trap akan tayang Senin-Jumat setiap pukul 10.00 pagi.

Cheese In The Trap merupakan drama Korea Selatan yang rilis pada Januari 2016 dengan 16 episode.

Cheese In The Trap merupakan drama yang diadaptasi dari serial webtoon atau komik dengan judul yang sama.

Aktor dan aktris Korea Selatan berbakat seperti Park Hae Jin, Kim Go Eun, Seo Kang Joon, Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk bermain dalam drama ini.

Kim Go Eun juga dikenal akan akting briliannya dalam drama populer Korea Selatan lainnya yaitu Goblin di akhir tahun 2016 silam.

Drama Cheese in the Trap menceritakan kisah seorang mahasiswi bernama Hong Seol yang diperankan oleh Kim Go Eun dan senior laki-lakinya Yoo Jung yang diperankan oleh Park Hae Jin.

Hong Seol harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berkuliah dikarenakan latar belakang keluarganya yang dari ora tak berada.

Sedangkan, Yoo Jung merupakan senior yang tampan, memiliki nilai bagus, baik dalam berolahraga dan bersikap sangat baik namun dirinya memiliki sisi hitam yang jarang diketahui oleh banyak orang.