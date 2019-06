FOTO: Komunitas Lari RIOT Makassar Berfoto Setelah Berlari di Area CFD

abdiwan/tribuntimur.com

Komunitas Running Is Our Therapy (RIOT) Makassar berfoto usai lari bareng di area car free day jalan Jendral Sudirman Makassar, Minggu (16/6). RIOT ( Running Is Our Therapy ) Indonesia, merupakan salah satu komunitas lari yang ada di beberapa kota seperti Bali, Lombok, Jakarta, Surabaya, Makasar, Banjarmasin, Gorontalo, Palu, Solo, Jogja, dan Bandung.