Anniversarry ke-13, Dliquid Siapkan Agenda Pamungkas Ada Padi Reborn Hingga Ari Lasso

Hal tersebut diungkapkan oleh Marketing Manager Dliquid Ocky saat conference pers di Crysant, Claro Hotel, Jl AP Pettarani, Senin (17/6/2019) petang.



"Ini bulan krusial bagi kami, karena kami akan memperingati perayaan anniversarry yang tidak lama lagi," jelasnya dihadapan awak media.

Outlet Manager DLiquid, Askar mengatakan hadirnya Padi Reborn ini cukup menjadi tantangan bagi pihak manajemen."Sangat sulit sebenarnya mengundang Padi Reborn untuk manggung di club, namun manajemen kami bisa membuktikannya," jelasnya.Band papan atas tanah air ini, akan menghibur para pengunjung setia Dliquid pada Sabtu, 27 Juli 2019 mulai pukul 23.00 wita.Tiket pre sale sudah mulai dipasarkan dengan harga Rp 125 ribu per orang.Adapun jumlah tiket pre sale yang disiapkan hanya 200 orang saja.Sedangkan, tiket on the spot lebih dari 500 tiket.Tiket ini bisa didapatkan di unit bisnis Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) seperti,Almadera Hotel, Dalton Hotel, The Rinra Hotel, ataupun PiPo Mal.Persediaan tiket yang terbatas ini, merupakan upaya pihak manajemen untuk tetap memperhatikan pengunjung agar bisa menikmati musik dengan nyaman."Jika terlalu padat juga kan kurang asik, jadi kami hanya sediakan sekitar 1000 tiket," jelas kembali Askar.Usai perayaan tersebut, pada Agustus 2019 para clubbers juga akan di manjakan dengan sajian musik dari vokalis terkenal, Ari Lasso.