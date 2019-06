Setya Novanto Unjuk 'Kelihaian Lagi', 2 Jam 'Jalan-jalan' Padahal Masih Status Tahanan Korupsi

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat politisi Golkar Setya Novanto?

Narapidana Korupsi kasus KTP Elektronik ini kembali jadi perbincangan.

Setya Novanto kedapatan jalan-jalan padahal statusnya masih tahanan.

Nama terpidana kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto kembali ramai diperbincangkan

Sebab, Setya Novanto diduga plesiran ke sebuah tempat penjualan bahan bangunan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Informasi tersebut tersiar dari foto pria diduga Setya Novanto, Jumat (14/6/2019).

Sementara itu, berdasarkan izin yang diajukan ke pihak Lapas Sukamiskin, Setya Novanto pamit keluar untuk menjalani pemeriksaan di RS Santosa Bandung lengkap dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan lapas.

Begitu foto-foto Setya Novanto beredar, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar Liberti Sitinjak langsung memerintahkan Kalapas Sukamiskin Tejo Herwanto untuk memeriksa Setya Novanto dan petugas pengawal yang pada jam itu bertugas mengawalnya berobat.

"Setelah tahu itu, saya sambil on the way ke Lapas Sukamiskin, perintahkan lakukan pemeriksaan terhadap petugas pengawalnya sekaligus juga kepada Setnovnya," kata Liberti yang dihubungi Kompas.com, Sabtu (15/6/2019).

Sesampainya di Lapas Sukamiskin, Liberti menemui petugas yang tengah memeriksa petugas pengawal dan Setya Novanto.

Meski hanya keterangan sementara, sedikit keterangan itu sudah memperlihatkan indikasi adanya dugaan penyalahgunaan izin berobat yang dilakukan Setya Novanto.

"Hanya sedikit saja indikasi yang saya katakan itu dengan pengawalnya itu," kata Liberti.

Liberti menjelaskan, berdasarkan keterangan sementara dari petugas pengawal tersebut, pada Jumat (15/6/2019) sekitar pukul 13.45 WIB, setelah menjalani pemeriksaan di RS, Novanto meminta izin kepada petugas pengawal tersebut hendak membereskan administrasi rumah sakit bersama istrinya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Diduga Selama 2 Jam Setnov 'Mengadali' Petugas Pengawal di Rumah Sakit,