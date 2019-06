NOAH Rilis Lagu Single Terbaru 'Wanitaku' Bisa Didengar Disini & Kunci Gitar, Sudah Dengar? 

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini Kunci Gitar 'Wanitaku' Lagu Terbaru Noah Paling Mudah

Grup band Noah baru saja merilis single terbaru secara eksklusif di flatform musik digital Joox.

Lagu ini merupakan lagu pertama dirilis dari album terbaru mereka, dan beberapa lagu lainnya akan menyusul satu persatu.

Berikut ini Tribunsumsel,com sajikan Kunci Gitar Lagu Terbaru Noah- Wanitaku.

Kunci Gitar 'Wanitaku' Noah

C G AM

Kau lakukan yang kau inginkan

F C

Kau tutup matamu dan kau berjalan

G AM

ku terbangun dari lamunan

F C

Dan ku tenggelam dalam mimpimu

G AM

Tak pernah habis dunia

F C

Sampai ke ujung batasnya

G

Takkan berhenti hingga

Am F

Hatimu membeku

Dm C Bb

Kembali, berputar arah

Dm

Pulang padaku

C G

Kembalilah ada aku

G

Yang bisa memelukmu

Reff

C G AM F

Apa yang kau cari wanitaku, apa yang kau cari