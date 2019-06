Luna Maya Go Internasional? Lihat Kedekatannya dengan Sutradara X-Men: The Last Stand

TRIBUN-TIMUR.COM - Luna Maya bertemu dengan salah satu produser Hollywood, Brett Ratner.

Pertemuan antara Luna Maya dan Brett Ratner terjadi saat mantan kekasih Reino Barack ini liburan di Amerika Serikat.

Hal itu diketahui dari postingan Insta-story Brett Ratner pada Sabtu (15/6/2019).

Saat liburan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu Luna Maya bersama teman-temannya.

Brett membagikan momen pertemuannya dengan Luna Maya lewat akun Instagram, @brettrat.

Tidak hanya satu foto, Bret juga mengunggah video dan potret keakrabannya dengan mantan kekasih Reino Barack ini.

Mulai dari menggunakan filter bunga-bunga sampai anak panah.

Keduanya tampak sangat dekat dalam video dan foto tersebut.

Bret memperkenalkan Luna Maya sebagai superstar asal Indonesia kepada para pengikutnya di Indonesia.

"Indonesian supastar @lunamaya," tulisnya pada keterangan foto hitam putih.